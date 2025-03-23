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Юрист раскрыл, кому достанется многомиллионное имущество Ларисы Голубкиной

Юрист Соловьев: дочь Голубкиной получит в наследство квартиру за ₽27 млн
Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)

Актриса Лариса Голубкина оставила дочери трехкомнатную квартиру в Москве. Об этом пишет Aif.ru.
Как рассказал в беседе с изданием юрист Иван Соловьев, если артистка не оставила завещание, которое распределяло бы имущество иначе, то наследование произойдет по закону. Лариса Голубкина стала законной владелицей недвижимости в 2013 году.

На сегодняшний день, согласно информации из открытых источников, такая квартира стоит около 27 млн рублей.

Напомним, Ларисы Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови.

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#наследство
Стало известно, где похоронят Ларису Голубкину
Актрису Ларису Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище в Москве
23 марта 2025, 12:39

Лариса Голубкина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Народную артистку РСФСР Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище столицы во вторник, 25 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на актрису Марию Миронову.
«Это будет на Троекуровском (кладбище — прим. ред.) 25 марта», — прокомментировала собеседница агентства.
Кроме того, по словам руководителя Центрального академического театра российской армии Милены Авимской, в тот же день в театре состоится прощание со знаменитостью.

Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови. В начале марта этого года Лариса Голубкина встретила юбилей.

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Названа причина смерти актрисы Ларисы Голубкиной

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#смерть
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«Все шло к тому»: Антонова о смерти двухмесячного сына
Наталия Антонова назвала «старородящей историей» смерть двухмесячного сына
23 марта 2025, 12:03

Наталия Антонова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артистка Наталия Антонова рассказала о том, что ее четвертая беременность была тяжелой, однако, несмотря на плохое предчувствие, она не стала прерывать ее. Детали актриса раскрыла в передаче «Основано на реальных событиях» на НТВ. Ребенок, родившийся на полтора месяца раньше срока, умер в двухмесячном возрасте.
«Все шло к тому, что должна была случиться беда. Вот так год складывался. Я знала, что не все там так гладко… Это и есть старородящая история. Надо вовремя остановиться. Мне не хватило сил. Я виню себя», — поделилась звезда.
Наталию госпитализировали с открывшимся кровотечением и сделали кесарево, однако, несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался спустя пару месяцев в реанимации. На процедуру ЭКО муж Наталии не согласился.

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SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами

Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали

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SHOT: у музыкантов «Дискотеки Аварии» задолженность перед приставами
SHOT: Музыканты «Дискотеки Аварии» не оплатили штраф ГИБДД за 2023 год
23 марта 2025, 11:16

Фото: istockphoto/Evgeniy Grishchenko

Музыканты «Дискотеки Аварии» Алексей Рыжов и Алексей Серов задолжали приставам, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что речь идет о «смешном штрафе» ГИБДД за 2023 год. За пару лет к нему прибавился сбор в десять тысяч рублей, добавляют обозреватели.
При этом доходы группы, согласно посту, растут. Таким образом, в конце прошлого года стоимость выступлений музыкального коллектива выросла на один миллион рублей, а за корпоратив «Дискотека Авария» берет 4,8 миллиона рублей.

Также известно, что в 2018 году Рыжов не мог покинуть страну из-за проблем с долгами. Тогда он собирался на семейный отдых в Италию. Долг перед налоговой тогда составлял примерно сто тысяч рублей.

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#деньги
#новости
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Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
Mash: Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали
23 марта 2025, 11:15

Фото: iStock/maxim4e4ek

Дирижёра шоу «Голос» Сергея Жилина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Жилина доставили в медицинское учреждение с сильной болью в брюшной полости. На данный момент пианиста оперируют.

Согласно информации канала, состояние дирижера стабильное. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию
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Названо условие, при котором Алла Пугачева может вернуться в Россию
Продюсер Дворцов: Пугачева вернется в Россию в случае сноса замка
23 марта 2025, 11:02

Алла Пугачева (Фото: Instagram* @alla_orfey)

В 2022 году Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с NEWS.ru рассказал, что из-за чего примадонна может вернуться.
«Если начнут сносить замок в Грязи — приедет. Если только вопрос зайдет о ее денежных средствах, антиквариате и других активах — примчится сразу», — цитирует Дворцова NEWS.ru.

Продюсер выразил мнение, что после ситуации, когда Пугачева устроила скандал с российской журналисткой, ей не стоит возвращаться в российскую столицу.

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