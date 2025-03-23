Юрист раскрыл, кому достанется многомиллионное имущество Ларисы Голубкиной

Лариса Голубкина (Фото: скриншот Д/ф «Лариса Голубкина. Прожить, понять...» Первый канал)
Актриса Лариса Голубкина оставила дочери трехкомнатную квартиру в Москве. Об этом пишет Aif.ru.
Как рассказал в беседе с изданием юрист Иван Соловьев, если артистка не оставила завещание, которое распределяло бы имущество иначе, то наследование произойдет по закону. Лариса Голубкина стала законной владелицей недвижимости в 2013 году.
На сегодняшний день, согласно информации из открытых источников, такая квартира стоит около 27 млн рублей.
Напомним, Ларисы Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови.
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На сегодняшний день, согласно информации из открытых источников, такая квартира стоит около 27 млн рублей.
Напомним, Ларисы Голубкиной не стало на 86-м году жизни накануне в субботу, 22 марта. Сообщалось, что женщина серьезно болела. Осенью прошлого года ей диагностировали злокачественную болезнь системы крови.
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Екатерина Коршунова