Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)
Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. Телеведущий рассказал, как смог наладить личную жизнь после потери Жанны Фриске.
После смерти Фриске в 2015 году Дмитрий остался один с двухлетним сыном Платоном. Ребёнок помог телеведущему не впасть в глубокую депрессию, но молодому отцу потребовалось несколько лет на восстановление и возвращение к нормальному образу жизни.
По словам Шепелева, сейчас он состоит в осознанных и счастливых отношениях с Екатериной Тулуповой. Знакомство тоже произошло благодаря сыну Платону. Мальчик ходил в тот же детский сад, что и дочь Екатерины от первого брака.
У пары много общего – у них схожие интересы и одинаковые взгляды на семью. Шепелев уточнил, что его избранница талантливый архитектор и дизайнер с международным образованием.
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По словам Шепелева, сейчас он состоит в осознанных и счастливых отношениях с Екатериной Тулуповой. Знакомство тоже произошло благодаря сыну Платону. Мальчик ходил в тот же детский сад, что и дочь Екатерины от первого брака.
«Мне были не нужны отношения, я не думал об общественном мнении. Когда я встретил Катю, прошло уже несколько лет после гибели Жанны. Мы встретились, и я понял, что я не один, потому что рядом со мной человек, который пережил схожую историю – Катя потеряла отца, который болел схожим образом», – поделился Дмитрий.Шепелев рассказал, что встретил человека, которому смог довериться. Он восхищается своей избранницей, которая решилась строить отношения с мужчиной «с таким багажом».
У пары много общего – у них схожие интересы и одинаковые взгляды на семью. Шепелев уточнил, что его избранница талантливый архитектор и дизайнер с международным образованием.
«Я влюблен в её творчество, она необыкновенная. Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», – заявил Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.Читайте также:
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова