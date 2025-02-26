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Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске

Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться на Екатерине Тулуповой
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова (фото: Instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. Телеведущий рассказал, как смог наладить личную жизнь после потери Жанны Фриске.
После смерти Фриске в 2015 году Дмитрий остался один с двухлетним сыном Платоном. Ребёнок помог телеведущему не впасть в глубокую депрессию, но молодому отцу потребовалось несколько лет на восстановление и возвращение к нормальному образу жизни.

По словам Шепелева, сейчас он состоит в осознанных и счастливых отношениях с Екатериной Тулуповой. Знакомство тоже произошло благодаря сыну Платону. Мальчик ходил в тот же детский сад, что и дочь Екатерины от первого брака.

«Мне были не нужны отношения, я не думал об общественном мнении. Когда я встретил Катю, прошло уже несколько лет после гибели Жанны. Мы встретились, и я понял, что я не один, потому что рядом со мной человек, который пережил схожую историю – Катя потеряла отца, который болел схожим образом», – поделился Дмитрий.
Шепелев рассказал, что встретил человека, которому смог довериться. Он восхищается своей избранницей, которая решилась строить отношения с мужчиной «с таким багажом».

У пары много общего – у них схожие интересы и одинаковые взгляды на семью. Шепелев уточнил, что его избранница талантливый архитектор и дизайнер с международным образованием.

«Я влюблен в её творчество, она необыкновенная. Я понял, что это мой человек – от запаха до взглядов на жизнь. Пора жениться», – заявил Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.
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«Давно и без пиара помогает Белгороду»: Ксения Собчак заступилась за Лолиту
Журналистка Ксения Собчак поддержала певицу Лолиту после отмены концертов
26 февраля 2025, 09:37

Лолита Милявская (Фото Телеграм @lolitamilyavskaya)

Участники скандальной «голой вечеринки» продолжают ловить шлейф негатива, хотя уже даже сам клуб, где она проходила, давно не работает. Пожалуй, самую высокую цену за необдуманное посещение сомнительного мероприятия заплатила певица Лолита Милявская.
Различные общественные организации и активисты продолжают добиваться отмены её выступлений, обвиняют её во всех смертных грехах и выставляют чуть ли не врагом всего «разумного, доброго и вечного», пишет StarHit. Это вызывает возмущение не только у самой артистки и её поклонников, но и у многих других публичных персон.

По словам непримиримых активистов, представляющих объединения типа военно-патриотического клуба «Друзья Чебурашки» (реально существующая организация - прим. ред.), Лолита является чуть ли не врагом России, раз засветилась на том скандальном мероприятии. Певица напоминает, что она она из первых поехала выступать с концертами в Донецк и Луганск.

«Я пела, а взрослые мужики плакали. После концерта они рассказывали мне про боевые действия и про тот ужас, который они пережили, их семьи тоже. Я про это все писала. Разве вам это было интересно? Откуда такое желание видеть людей раздавленными, спившимися?» — удивлялась она.

Но подобные откровения не избавляли певицу от всё новых проблем и нападок. За 61-летнюю артистку заступилась журналистка Ксения Собчак. Телеведущую возмутило, что люди сочли недостаточными публичные и искренние извинения Лолиты.

«Сколько можно еще искать „врагов“ и пятую колонну? Это же превратилось просто в зачистку конкурентов и бесконечное параноидальное выискивание „кто же еще враг“. Зачем устраивать это все?» — вопрошала медийная блондинка.

Журналистка поделилась рассказом о том, что звезда давно сотрудничает с белгородской организацией «Скорая молодежная помощь», никогда не отказывает в поддержке волонтёрам и «зачастую сама проявляет инициативу». Когда руководитель спросил у Лолиты, мол, давайте расскажем о вашей работе в правительстве, она отказалась.

«Зачем? Я же не для репутации этим занимаюсь», — отвечала певица.

Собчак, которая сама занимается благотворительностью в Белгородской области, подтвердила: Лолита и сейчас продолжает помогать людям, никак это не афишируя, наоборот, избегая огласки.

«Про Лолиту — подтверждаю! Многократно сама выходила на нас и помогала людям. Тихо, без всякого пиара. Лично все смотрела, контролировала. И всегда видно, что делает все искренне и от души!» — сказала журналистка.

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#донецк
#белгородская область
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«Я-то до 30 не доживу»: Катя Огонек предсказала свою смерть
Шансон-исполнительница Катя Огонек предсказала свою смерть до 30 лет
26 февраля 2025, 05:48

Фото: iStock/jorgeantonio

Культовая шансон-исполнительница Катя Огонек предсказала свою раннюю смерть. Этим поделилась телеведущая Ксения Стриж.
«Я-то до 30 не доживу, это же так много», — заявила в свое время певица.

Как пояснила Ксения, она была в хороших отношениях с исполнительницей. Однажды Катя пришла к телеведущей, чтобы поздравить ее с 35-летием. Тогда девушки заговорили о возрасте и Огонек сказала, что не доживет до своего 30-летия. По итогу певица напророчила свою смерть, так как умерла в 2007 году в возрасте 30 лет.

Как оказалось, причиной смерти Огонек стала острая сердечная недостаточность и отек легкий. По мнению знакомых исполнительницы, все из-за пристрастия к алкоголю. При этом мать Кати не верит данным слухам и заявляет, что у певицы не было проблем со спиртным.

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#смерть
#мать
#певица
#звёзды
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«Но уже дальше скрывать и молчать нет возможности»: Оксана Самойлова намекнула на пяту беременность
26 февраля 2025, 01:54

Оксана Самойлова (Фото: «ВК»/Оксана Самойлова)

Модель Оксана Самойлова является счастливой мамой четверых детей. Блогер состоит в браке с репером Джиганом и уже не раз заявляла, что оба мечтают о появлении пятого ребенка. Недавно в своих соцсетях девушка намекнула на появление малыша.
Как пишут Starhit, 36-летняя Самойлова заинтриговала подписчиков своим видео, в котором она неоднозначно говорит о предстоящем подарке супругу, при этом поглаживая свой живот.

«Ой, ребят, я не могу! Я вообще не знаю с чего начинать рассказывать. Ну, в общем, третьего марта я должна сказать Денису новость. Не знаю, как он отреагирует, но уже дальше скрывать и молчать нет возможности», — поделилась с фанатами блогер.

Еще в декабре супруги заявляли о своем желании завести пятого ребенка. После опубликованного видео подписчики стали размышлять о том, что мечты пары воплощаются в жизнь. При этом фанаты могут и ошибаться, ведь Оксана постоянно устраивает сюрпризы своей семье.

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«Покупаю лишь самое необходимое»: Ольга Зарубина раскрыла, сколько денег тратит в месяц
25 февраля 2025, 22:41

Ольга Зарубина (Фото: Инстаграм* @olgazarubina.off)

Певица Ольга Зарубина раскрыла, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы с комфортом жить в Москве. Артистке хватает 50 тысяч рублей.
Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» уточнила, что она не нуждается в огромной сумме денег для жизни, поскольку она в принципе не привыкла жить в роскоши. Большая часть гонораров у нее уходит на еду, потому что одежду певица не покупает, а рестораны не посещает.

«Для того чтобы прожить в Москве, мне в месяц нужно хотя бы 50 тысяч рублей. Это минимальная граница. Я не привыкла барствовать. Покупаю лишь самое необходимое», — поделилась Ольга в интервью с mk.ru.

За квартиру Зарубина отдает порядка шести тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что жилплощадь у нее небольшая, поэтому и коммунальные счета приходят не заоблачные. Еще примерно пять тысяч рублей Ольга тратит на витамины. Без них она не представляет своей жизни.

Зарубина рассказала, что жить на одну пенсию она не сможет, поэтому она продолжает выступать.

«Конечно, концерты, съемки и выступления — это большое подспорье. Плюс ко всему ты получаешь огромное удовольствие от общения с любимым зрителем», — откровенничала Зарубина.

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«Благостная Победа»: исполнительница хита «Матушка» раскрыла, как назвала свою дочку
25 февраля 2025, 22:22

Татьяна Куртукова (Фото: Инстаграм* @ts_makeeva)

Исполнительница Татьяна Куртукова обзавелась популярностью в 2024 году благодаря хиту «Матушка». Артистку знала вся страна, но она не делилась подробностями личной жизни. Выяснилось, что Татьяна замужем и воспитывает дочь с редким именем.
В 2019 году Куртукова сыграла свадьбу с юристом Никитой Макеевым. В 2023 году у них родилась дочка. Изначально певица с опаской относилась к идее партнерских родов, но муж настоял на своем присутствии в такой ответственный момент.

Татьяна отметила, что очень благодарна возлюбленному за поддержку на родах. После этого артистка стала любить Никиту еще сильнее.

«Наша связь с ним стала крепче. Думаю, помимо факта самого родительства, очень повлияло то, что Никита от начала и до конца присутствовал на родах», — делилась Куртукова в беседе с WomanHit.ru.

Пара дала девочке редкое имя — Евника, созвучное с отчеством и фамилией. Оно означает «Благостная Победа». Но Никита и Татьяна зовут дочь сокращенно — Ника.

Супруги не пользуются услугами няни, а в случае чего им помогают родители. Исполнительница пока успешно совмещает материнство с концертной деятельностью.

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#материнство
#певица
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