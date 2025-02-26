Дмитрий Шепелев заявил о готовности жениться спустя 10 лет после смерти Жанны Фриске

Модель Оксана Самойлова является счастливой мамой четверых детей. Блогер состоит в браке с репером Джиганом и уже не раз заявляла, что оба мечтают о появлении пятого ребенка. Недавно в своих соцсетях девушка намекнула на появление малыша.