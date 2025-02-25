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«Я увёз сына подальше»: Шепелев объяснил, почему они с сыном не были рядом с Фриске перед её смертью

Дмитрий Шепелев (фото: instagram* @dmitryshepelev)

Дмитрий Шепелев (фото: instagram* @dmitryshepelev)

Жанна Фриске скончалась от онкологии 15 июня 2015 года. Самые близкие люди в её жизни, гражданский муж Дмитрий Шепелев и сын Платон, узнали об этой новости во время отдыха на море.
Любимая многими актриса скончалась без родного человека рядом. Спустя много лет Шепелев объяснил, почему так произошло. 42-летний телеведущий утверждает, что надежды на спасение Фриске практически не было, поэтому он принял решение увезти сына, чтобы тот не увидел смерть мамы и не погрузился в страдания.

«Я увёз сына подальше, мне не хотелось, чтобы он был свидетелем её смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что её не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением», – рассказал Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.
Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон (фото: instagram* @dmitryshepelev)

На протяжении многих лет Шепелев не выходил на связь, а в телеэфирах его поминали недобрым словом. Теперь он раскрыл, что затишье было связано в тем, чтобы не порочить имя Жанны. Даже сейчас он неохотно высказывается на эту тему.

«То, что я ничего не комментировал пор деньги и ребёнка, плохо сказалось на моей репутации. Я не хочу, чтобы образ Жанны был связан с бесконечными скандалами. Оставьте её в покое», – отметил шоумен.
Сейчас Шепелев называет те годы самыми сложными в его жизни. Он остановил свою карьеру, чтобы заниматься спасением супруги. Дмитрий верил, что победа близка, вместе с Жанной они строили планы на будущее и растили сына, но болезнь оказалась сильнее.

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Бывший дом Элвиса Пресли в Беверли-Хиллз продают за десятки миллионов долларов
25 февраля 2025, 19:14

Фото: iStock/ Rawpixel

В США выставили на продажу бывший дом культового музыкального исполнителя и актера Элвиса Пресли, сообщил ресурс Mansion Global.
Принадлежавшее Пресли здание в элитном районе Беверли-Хиллз продают за 24,5 миллиона долларов. Дом в стиле эпохи регентства спроектировал архитектор Рекс Лотери. Элвис купил особняк в 1967 году, и шесть лет прожил в нем со своей женой Присциллой и дочерью Лизой Мари.

Площадь дома равняется 492,2 кв. м. В жилище четыре спальни и пять ванных комнат, две гостиные и кухня. На прилегающем к особняку участке располагается бассейн и джакузи, а еще патио с шезлонгами, окруженное газонами.

Элвис Пресли ушел из жизни 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет от сердечного приступа. Истинной причиной смерти музыканта порой называют злоупотребление транквилизаторами и наркотиками.

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«Я там дров наломал»: Дмитрий Колдун заявил, что отчасти стесняется своего возраста
25 февраля 2025, 19:02

Дмитрий Колдун (Фото: Инстаграм* @koldunmedia)

Исполнитель Дмитрий Колдун стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» и спел свои хиты. Он порассуждал о возрасте и поделился, будет ли праздновать день рождения.
11 июня певцу исполнится 40 лет. В этот день он собирается выступить в Москве, куда пригласил фанатов.

«Я человек несуеверный, если есть какие-то суеверия насчет этой цифры, но я немного стесняюсь своего возраста», — откровенничал Колдун.

Дмитрий активно гастролирует: 26 февраля он выйдет на сцену в Дубне, затем в Москве, Электростали, Владимире, Муроме, Рыбинске и иных городах.

«Настроение будет самое праздничное», — уверяет певец.

Дмитрий спел в эфире новую лиричную композицию «Розы» и подчеркнул, что эту песню можно подарить вместо цветов 8 Марта.

«Я предлагаю спеть прямо в руки. Представьте, как я даю виртуальную розу и пою эту песню», — уточнил Колдун.

В одной из бесед с журналистами он поделился, что найти себя сможет лишь к 40 годам. Ведущие шоу поинтересовались, какие у него планы и амбиции.

«Разумеется, люди всю жизнь идут вперед, чтобы стать лучше. Естественно, через несколько лет я буду еще более опытным, профессиональным в каких-то вещах. Но, думаю, я доволен тем, что у меня есть к 40 годам. Даже те конфликты, которые были в моей жизни, когда я там дров наломал, уже в прошлом», — обратил внимание Дмитрий.

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Ян Абрамов больше не жалеет Алсу и намерен забрать всё при разделе имущества
25 февраля 2025, 18:57

Ян Абрамов и Алсу (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Адвокат Яна Абрамова заявил, что его бывшая жена Алсу ещё пожалеет, что изначально не согласилась взять предлагаемые экс-супругом 2,5 миллиарда рублей. Бизнесмен отказался от мирного пути и теперь намерен действовать жёстко.
27 августа прошлого года Алсу и Абрамов официально развелись после 18 лет брака. Певица заявила, что поводом для разрыва стали измены бывшего мужа. А главной виновницей стала экс-возлюбленная Тимати – Анастасия Решетова.

За всё это время Абрамов не дал ни одного комментария, а о ситуации говорит только его адвокат Александр Добровинский. Он заявлял, что бизнесмен хотел решить дело мирным путём без раздела имущества в суде. Тогда Абрамов предложил Алсу 2,5 миллиарда рублей, но певица отказалась, пожелав начать разбирательства в суде.

24 февраля состоялось очередное судебное заседание, по итогам которого Добровинский заявил, что больше речи о мирном решении конфликта не идёт.

«Он (Ян Абрамов – ред.) сопротивлялся жёстким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. Мы решили, что со следующего заседания всё пойдёт уже совсем не мягко с нашей стороны. Считаю, что Алсу была неправа ещё тогда, когда Ян предложил 2,5 миллиарда. Со следующего суда всё будет менее интересно для неё», – подчеркнул Добровинский в беседе с РЕН ТВ.
Это заявление кардинально отличается от предыдущих. Ещё несколько месяцев назад адвокат уверял, что Абрамов «никогда не даст в обиду мать своих детей».

По всей видимости, настроение предпринимателя изменилось после того, как в январе Алсу подала очередной иск с требованием запретить Яну выезжать из России. Также она рассекретила недвижимость, которая была куплена ещё в отношениях и оформлена на третьих лиц.

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«Море цветов и отель класса "Люкс"»: Катя Жужа обвенчалась с сыном миллиардера в Эмиратах в пятую годовщину их свадьбы
Экс-участница «Дома-2» Катя Жужа обвенчалась в ОАЭ в пятую годовщину свадьбы
25 февраля 2025, 18:55

Катя Жужа (Фото: Телеграм @katyajuja1988)

Пять лет назад Катя Жужа и Артем Маркелов сыграли пышную свадьбу в Москве. Красивую дату они дополнительно отметили, совершив таинство венчания в храме в Объединённых Арабских Эмиратах.
Все хлопоты по организации таинства и последующего торжества взял на себя супруг, сын миллиардера Валерия Маркелова, Артём, сообщает StarHit. Он разослал приглашения друзьям, попросив их непременно приехать на их с Катей праздник в Эмираты. Сама экс-участница реалити-шоу «Дом-2» даже не знала, что будет венчаться.

«Про то что у нас будет венчание я узнала сегодня утром. Я думала, что мы просто отметим годовщину и все. Пишу вам сейчас и даже не знаю, какие сюрпризы меня ждут еще сегодня», — радовалась 36-летняя Жужа.

Маркелов продумал каждую мелочь и деталь. Он пригласил в Эмираты известного визажиста Сердара Камбарова, чтобы тот поработал над обликом Кати, её причёской, нарядом и макияжем. За красоту мероприятия отвечала звёздная Анна Городжая. В своё время она устраивала свадьбу Павла Прилучного и Зепюр Брутян, организовывала мероприятия для Александра Овечкина и других селебрити.

Само торжество проходило в отеле класса «Люкс» Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat. Выполненное в греческом стиле здание вмещает всего 22 номера, что делает его особенно уютным. Стоимость проживания там начинается от 300 тысяч рублей за ночь и доходит до миллиона.

Городжая показала, как декораторы убрали площадку перед отелем. Пространство буквально утопало в цветах нежных бледно-розовых оттенков.

«Это нереально! Казалось, невыполнимо! Ни сроки, ни погодные условия, ничего не помешало этому нереальному празднику», — нескромно восхитилась организатор своей собственной работой.

Перед женихом и гостями Жужа появилась в белоснежном платье, усыпанном бутонами и кристаллами. Наряд красиво переливался на солнце.

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Одна «не готовила», другая «вопиюще правильная»: почему у Дмитрия Липскерова не сложились романы с Кориковой, Вилковой и другими
25 февраля 2025, 18:51

Дмитрий Липскеров (Фото: кадр из программы «Час интервью»)

Писатель, драматург и ресторатор Дмитрий Липскеров выбирал своих женщин, как на подбор: известные, красивые, талантливые. Однако каждая его не устраивала: одна была слишком «правильной», другая «ни разу не вымыла пол». Удалось ли писателю найти свое счастье — в материале «Радио 1».

Детство и юность писателя

Дмитрий Липскеров родился 19 февраля 1964 года. Его родной отец Михаил работал сценаристом популярных мультсериалов («Волк и теленок», «Самый маленький гном»), кинодраматургом, а мама Инна трудилась музыкальным редактором Государственного дома радиозаписи. Супруги развелись, когда мальчику было девять лет.

После выпуска из школы Дмитрий стал студентом Театрального института им. Щукина, где обучался с 1981 по 1985 год. Однако известным актером Липскеров не стал.

Дмитрий нашел свое призвание в другом — в драматургии. На протяжении долгого времени пьеса Липскерова «Река на асфальте» ставилась в «Ленкоме» наравне с еще одной его работой «Школа с театральным уклоном», которую показывали на сцене под названием «Школа для эмигрантов».

В первой половине 90-х Дмитрий переехал в США, но через два года все же вернулся на родину.

Елена Дробышева (Фото: кадр из фильма «Если у Вас нету тети»)

Первый брак был с Еленой Дробышевой

Личная жизнь Липскерова сложилась весьма насыщенно. Он женился несколько раз. Среди его избранниц были весьма успешные женщины, в том числе Елена Корикова, Ксения Качалина, Мария Соловьева, Екатерина Вилкова, телеведущая и актриса Елена Дробышева.

«Странная свадьба перетекла в не менее странную супружескую жизнь. Лена, кажется, ни разу так ничего и не приготовила. Ни разу не вымыла пол. Обеды варила бабушка, за хлебом ходила она же… Все у нас было как-то не по-взрослому. Два амебных существа, не понимающих пока, кем же, с кем и как они хотят жить. Мы были разве что хорошим фоном для блистательной, но бесконечной игры народной артистки Нины Дробышевой. Когда я ее вспоминаю, думаю, что талант перевоплощаться — все-таки от бесов. Неспроста раньше актеров хоронили за пределами кладбищ», — рассказывал Дмитрий о браке с Еленой Дробышевой в интервью «Каравану истории».

Союз просуществовал только 11 месяцев.

Ксения Качалина (Фото: кадр из фильма «Дикая любовь»)

Роман с Ксенией Качалиной

С Ксенией Качалиной отношения не получились, ведь писатель узнал о том, что она живет с Иваном Охлобыстиным.

Дмитрий и Ксения встретились на «Кинотавре». Липскеров пригласил актрису потанцевать и спросил, кем она работает. Качалина ответила, что она артистка.

«Раз ты артистка, завтра получишь первый приз!» — отметил писатель.

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Вскоре Ксения правда получила главный приз за лучшую женскую роль, а потом вступила в отношения с Липскеровым.

«В отличие от остальных близких мне артисток она совершенно не играла в жизни. Кажется, она до сих пор так и осталась эдакой девочкой-пацанкой. Мы встречались, а потом оказалось, что Ксения живет с Ваней. Несмотря на то что она уверяла меня: мол, в складчину просто удобнее снимать квартиру, чувство мое угасло», — откровенничал Дмитрий.

Елена Корикова (Фото: кадр из фильма «Барышня-крестьянка»)

Брак с Еленой Кориковой

С актрисой Еленой Кориковой у Липскерова был довольно чувственный союз. Незадолго до знакомства с писателем актриса настрадалась от Михаила Рощина. Сын актрисы Екатерины Васильевой отказался вести девушку под венец. Корикова одна растила сына Арсения.

««Смотри, какая симпатичная девочка! Хочешь, познакомлю?» — сказал мне Александр Викторович Збруев, когда мы сидели в старом клубе «Сохо». Кармически мой человек. С его легкой руки моя пьеса попала в «Ленком» и игралась на протяжении тринадцати лет на лучшей площадке страны сплошь звездами: в одном составе — Збруев, Абдулов, во втором — Караченцов, Янковский. Они стали моими самыми близкими людьми. С его же подачи я познакомился с Леной Кориковой. В «Сохо» за столиком, подперев свою кукольную головку маленькой ручкой, скучала именно она. <...> Однажды Лена позвонила и попросила меня помочь перевезти ее вещи. Она решила жить отдельно от мамы и сняла квартиру в Отрадном. Корикова стояла на табуреточке — маленькая, тоненькая — и расставляла по полкам посуду, из окна лился солнечный свет и всю ее фигурку пронизывал насквозь… Тут-то я и понял, что чего-то мне от нее все-таки надо», — вспоминал Липскеров.

Дмитрий рассказывал, как покупал Елене первое в ее жизни настоящее платье. В этом черном платье актриса выходила замуж за писателя.

«Когда Лена его увидела, от восторга начала раздеваться в общем зале!», — отмечал Дмитрий.

Писатель испытывал искренние чувства к актрисе и помогал ей в воспитании сына.

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Когда Елена и Дмитрий только расписались, девушка вмиг стала идеальной домохозяйкой: готовила, стирала и выполняла все желания мужа. Вскоре Липскерова «затошнило от ее вопиющей правильности».

«Лен, что-то ты такая хорошая…» — и, видно, последнее слово сказал слишком выразительно. «Не нравится?» — пожала плечами жена. И на следующий день я проснулся с первостатейной стервой. За все свои стирки отыгралась с лихвой! Я к тому времени начал заниматься ресторанным бизнесом, зарабатывал, содержал Лену, сына Лены, маму Лены, мы делали ремонт ее жилья в Ростове. Жили в хорошей квартире в Москве. Ездили отдыхать за границу. Я к тому времени уже был известным в Москве драматургом и начал писать свой первый роман «Сорок лет Чанчжоэ»… Душа просила. Писать уходил к бабушке, потому что в квартире с маленьким ребенком литературные потуги осуществлять сложно, а в бабулиной все-таки имелся кабинет», — откровенничал писатель.

В паре стало появляться все больше проблем и в итоге супруги развелись.

Двое детей от Марии Соловьевой

Вскоре Липскеров начал ухаживать за исполнительницей из музыкального коллектива «Стрелки» Марией Соловьевой. Писатель активно добивался девушки, которая изначально даже не смотрела в сторону мужчины. Однако Мария и Дмитрий все же вступили в отношения.

Соловьева родила Липскерову дочь. Дмитрий заботился о девочке, и часто приезжал к ним с мамой, в результате чего Мария вновь забеременела и родила ещё и сына. В настоящий момент дети писателя уже взрослые, а Мария Соловьева проживает в Германии. Дмитрий, по его словам, полностью их обеспечивает.

Екатерина Вилкова (Фото: кадр из сериала «Отель Элеон»)

Жестко контролировал Екатерину Вилкову

В первой половине 00-х благодаря Леониду Ярмольнику Липскеров познакомился с начинающей актрисой Екатериной Вилковой. Дмитрия зацепила женственность девушки, её способность любить, уступать своему партнеру. Он делал роскошные подарки, тратил на любимую большие суммы, но вместе с тем сильно её контролировал. Спустя год Вилкова захотела порвать с Липскеровым. Писатель очень переживал, и в отместку написал роман «Мясо снегиря», где подробно описал все личные подробности отношений с артисткой.

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Свадьба с Екатериной Ковановой

В 2020 году писатель опять сыграл свадьбу. В этот раз его избранницей стала журналистка Екатерина Кованова. В браке у Дмитрия и Екатерины появился сын Александр.

В настоящий момент Липскеров не ведет публичную жизнь.

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