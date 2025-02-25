«Я увёз сына подальше»: Шепелев объяснил, почему они с сыном не были рядом с Фриске перед её смертью

Дмитрий Шепелев (фото: instagram* @dmitryshepelev)
Жанна Фриске скончалась от онкологии 15 июня 2015 года. Самые близкие люди в её жизни, гражданский муж Дмитрий Шепелев и сын Платон, узнали об этой новости во время отдыха на море.
Любимая многими актриса скончалась без родного человека рядом. Спустя много лет Шепелев объяснил, почему так произошло. 42-летний телеведущий утверждает, что надежды на спасение Фриске практически не было, поэтому он принял решение увезти сына, чтобы тот не увидел смерть мамы и не погрузился в страдания.
На протяжении многих лет Шепелев не выходил на связь, а в телеэфирах его поминали недобрым словом. Теперь он раскрыл, что затишье было связано в тем, чтобы не порочить имя Жанны. Даже сейчас он неохотно высказывается на эту тему.
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«Я увёз сына подальше, мне не хотелось, чтобы он был свидетелем её смерти. Не было сомнений в том, что бой проигран. Это медленный процесс, это было заметно по мелочам, но заметно. Я понимал, что уровень драмы будет очень высокий и не хотел, чтобы эта ситуация коснулась Платона. Мы попрощались с Жанной, сели в такси, вечером того же дня мы оказались на море. А ночью мне написали о том, что её не стало. Это совпадение, но я вижу в этом определенный символизм, словно она согласна с моим решением», – рассказал Дмитрий в интервью Надежде Стрелец.Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон (фото: instagram* @dmitryshepelev)
На протяжении многих лет Шепелев не выходил на связь, а в телеэфирах его поминали недобрым словом. Теперь он раскрыл, что затишье было связано в тем, чтобы не порочить имя Жанны. Даже сейчас он неохотно высказывается на эту тему.
«То, что я ничего не комментировал пор деньги и ребёнка, плохо сказалось на моей репутации. Я не хочу, чтобы образ Жанны был связан с бесконечными скандалами. Оставьте её в покое», – отметил шоумен.Сейчас Шепелев называет те годы самыми сложными в его жизни. Он остановил свою карьеру, чтобы заниматься спасением супруги. Дмитрий верил, что победа близка, вместе с Жанной они строили планы на будущее и растили сына, но болезнь оказалась сильнее.
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Анастасия Чинкова