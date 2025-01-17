Захотел больше денег: чем сейчас зарабатывает вдовец Фриске Дмитрий Шепелев и где получил новую работу

Дмитрий Шепелев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Российский телеведущий Дмитрий Шепелев, долгое время работавший на Первом канале, пропал с экранов ТВ и перестал вести соцсети. Что стало с ним? Подробности – в материале «Радио 1».
Работа на федеральных каналах
Дмитрий Шепелев — выпускник журфака Белорусского государственного университета.
С 2009 по 2016 год вместе с Юрием Николаевым он вёл передачу «ДОстояние РЕспублики», в течение которой артисты исполняли популярные советские и российские песни, а в конце зрители должны были выбрать понравившиеся композиции.
Затем Шепелев согласился стать ведущим скандальной передачи «На самом деле», выходившей на Первом канале с 2017 по 2020 год.
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После ухода с Первого канала Дмитрий Шепелев вёл программы на разных телеканалах. В 2021—2022 гг. вместе с Екатериной Скулкиной вёл юмористическую программу «Шоу большой страны» на телеканале «Россия-1». С 9 сентября 2023 по осень 2024 года был телеведущим семейного шоу о домашних животных «В кругу друзей» на том же телеканале. Гостями передачи были звёзды и телезрители со своими питомцами, приглашённые эксперты, которые рассказывали о содержании домашних животных.
Когда контракт с Шепелевым заканчивался, его не продлили: по слухам, телеведущий хотел больше денег, пишет «МК». Теперь вместо него программу «В кругу друзей» ведёт актёр Сергей Друзьяк, который незадолго до своего назначения побывал в качестве гостя на этом шоу.
Что стало с Дмитрием Шепелевым?
После того как Дмитрий Шепелев пропал с федеральных телеканалов, говорили, что он сидит без работы. Но оказалось, что это не так.
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Недавно Шепелев прошёл курс по бизнес-продюсированию в Школе событийного продюсирования. Сейчас он постоянный ведущий федерального проекта «Классная тема!» (телеканал «Россия» и VK), также продюсирует онлайн-проект. Кроме того, Шепелев курирует и ведёт познавательные или развлекательные частные мероприятия, гонорар за них начинается от 1 млн. рублей.
Также Дмитрий Шепелев предложил проект собственной программы для одного из федеральных телеканалов, но пока его заявку ещё не рассмотрели.
Личная жизнь
Дмитрий Шепелев воспитывает 11-летнего Платона (сын Дмитрия и певицы Жанны Фриске), 3-летнего Тихона (сын Дмитрия и дизайнера Екатерины Тулуповой), а также 11-летнюю Ладу (дочь Тулуповой от бывшего мужа). Дмитрий и Екатерина живут вместе, но пока не заключили брак.
У семьи есть квартира в центре Москвы, в прошлом году Екатерина Тулупова купила загородный дом в Подмосковье.
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