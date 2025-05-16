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«Вечность начинается с дружбы»: невеста Джеффа Безоса устроила девичник с Перри и Кардашьян в Париже

Невеста Джеффа Безоса устроила девичник с Перри, Дженнер и Кардашьян в Париже
Лорен Санчес (Фото: Инстаграм*/laurenwsanchez)

Лорен Санчес (Фото: Инстаграм*/laurenwsanchez)

Лорен Санчес, невеста Джеффа Безоса, устроила девичник со звездными подругами в Париже. К ней yа праздник пришли самые близкие, в том числе Кэти Перри, Ким Кардашьян и Крис Дженнер.
Снимки знаменитостей в роскошных нарядах уже появились в сети. Сама же будущая супруга предпринимателя выбрала для мероприятия платье с открытыми плечами, завершив образ длинным белым пальто.
«Вечность начинается с дружбы. Я в окружении женщин, которые поднимали меня, освещали мой путь в темные времена и грели мое сердце на этом пути», — поделилась эмоциями избранница основателя интернет-компании Amazon.
Как сообщает Starhit, девичник завершился удачно — дамы и побеседовали вдоволь, и побаловали себя деликатесами французской кухни.

К слову, свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса запланирована на июнь в Венеции. На грандиозное торжество его виновники пригласили многих известных персон, включая Дональда Трампа, Лернарда Ди Каприо, Барабару Стрейзанд, Опру Уинфри и других.

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#шоу-бизнес
«Женщина в 15 лет»: как слова Авербуха отразятся на карьере Арзамасовой
Сергей Дворцов: скандальное интервью Авербуха не повлияет на карьеру Арзамасовой
16 мая 2025, 19:41

Илья Авербух (Фото: Инстаграм*/averbukhofficial)

Волна критики обрушилась на Илью Авербуха после скандального интервью Ксении Собчак. Аудиторию смутило высказывание фигуриста о том, что его жена в 15 лет уже была молодой женщиной. После он объяснил значение своих слов, но мнение поклонников осталось прежним.
Продюсер Сергей Дворцов в разговоре с «Woman.ru» выразил свою точку зрения, как это отразится на карьере Галины Сергеевны из «Папиных дочек». По его мнению, в то время Илья Авербух действительно присматривался к Лизе Арзамасовой, но не планировал начинать с ней роман.
«Нет, конечно, его точно не отменят. Все будет хорошо. За что его отменять?», — подытожил Дворцов, заявив, что интервью не скажется на карьере и репутации актрисы.
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#шоу-бизнес
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«Кайфую от этой процедуры с 27 лет»: Анна Семенович рассказала, как борется с морщинами
Анна Семенович призналась, что избавляется от морщин с помощью ботокса
16 мая 2025, 18:44

Анна Семенович (Фото: Инстаграм*/ann_semenovich)

Бывшая солистка группы «Блестящие» поделилась с поклонниками особенностями ухода за собой. Так, 45-летняя Анна Семенович нисколько не опасается бьюти-экспериментов: она охотно соглашается на различные косметологические процедуры.
Звезда сама же призналась, что регулярно делает уколы красоты. Все ради сохранения молодости.
«Колю с 27 лет и кайфую от этой процедуры. Не вижу ничего в ней страшного, хотите ходить без морщин, так начните колоть ботокс. Это не больно!» — посоветовала Анна.
Кроме того, артистка рассказала, что именно может помочь избавиться от второго подбородка. Вдобавок она пошутила, что главное — задать правильный ракурс для фото и видео. Таким образом, по ее словам, можно скрыть эту неприятную деталь во внешности.
«На самом деле, конечно, убрать лишний вес. Здесь у многих есть такая жировая ловушка. Сделать липосакцию и вообще не париться, потом подтянуть кожу. Заняться собой, только так можно убрать второй подбородок. Сам он не уйдет!» — объяснила Семенович.
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Обвиняемый в уклонении от службы Глеб Калюжный всё-таки отправится в армию
16 мая 2025, 18:34

Глеб Калюжный (фото: Instagram* @kalyzhnyy)

Обвиняемый в уклонении от воинской службы Глеб Калюжный заявил, что на год оставит актёрскую деятельность и всё-таки отправится служить в армию.
Артист отметил, что в настоящее время готовится к службе и вернётся только в следующем году.

«Сейчас к проектам не готовлюсь, готовлюсь к армии. Да, скоро ухожу служить. А когда вернусь, будет много всего интересного, ждите. Вернусь в следующем году», – рассказал 26-летний Калюжный в беседе с изданием StarHit.
Глеб подчеркнул, что ему есть на кого оставить свой продюсерский центр. А после возвращения он собирается снять авторское кино.

Напомним, что ранее в отношении Глеба Калюжного было возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от военной службы. Предварительно, артист скрывался от военкомата в течение шести лет.

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«Мой икигай»: Марина Александрова поделилась семейными кадрами из Японии
Актриса Марина Александрова опубликовала фото с семьей из Японии
16 мая 2025, 18:19

Марина Александрова (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)

В личном блоге актриса Марина Александрова поделилась кадрами с мужем и детьми, которые они сделали во время их путешествия по Японии.
«Мой икигай (яп. 生き甲斐 икигаи, «смысл жизни»). Это концепция, которая предлагает людям сосредоточиться на поиске своего предназначения и простых радостей, делающих жизнь целостной», — подписала публикацию артистка.

На одной фотографий актриса позирует вместе с 12-летним сыном Андреем. Они обнимаются и смеются. Звездная мама и ее сын появились в парных луках — они надели черные брюки и белые футболки. За их спинами открывается живописный вид — водопад и деревья.

На других кадрах Александрова показала свою 8-летнюю дочь Екатерину, которая облокачивалась на разноцветные гигантские шары и позировала рядом с двумя капибарами.

Марина Александрова и Андрей Болтенко (Фото: Инстаграм* @mar_alexandrova)


Поклонники актрисы обрадовались такой «порции» семейного контента.

«Детки так выросли, а Марина Андреевна, как всегда, только моложе становится», «Ребята выросли, а вы похорошели!», «Сыночек ваш — копия вы. Красавчик», — написали фолловеры.

Напомним, Александрова замужем за 51-летним режиссером Андреем Болтенко с 2012-го. В том же году у супругов родился сын Андрей, после чего они поженились. А в 2015-м году в семье появилась дочка Екатерина.

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#актриса
#семья
#режиссёр
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#япония
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«Меня задирали»: актриса Диана Милютина вспомнила о травле в школе из-за бабушки
Актриса Диана Милютина вспомнила о травле в школе из-за бабушки
16 мая 2025, 18:18

Диана Милютина (фото: Telegram @MILEDImildi)

Диана Милютина рассказала, как одноклассники травили её из-за бабушки, которая работала учительницей в её школе. Звезда сериалов «Чистые» и «Екатерина. Фавориты» вспомнила о трудных моментах детства в беседе с WomanHit.
«Бабушка работала в школе, чтобы защищать своих „утят“, но предотвратить буллинг она не могла. Это, наоборот, еще больше подстегивало моих одноклассников», – отметила актриса.
Милютина отметила, что в её классе сложилась крайне непростая ситуация. С ней дружили только мальчики, а девочки демонстративно игнорировали. А когда Диана одержала победу в танцевальном конкурсе в Москве, травля только усилилась. Тогда её начали высмеивать за внешность, увлечения и даже имя.

Такое отношение сверстников наложило отпечаток на дальнейшую жизнь будущей актрисы, однако профессиональные успехи помогли ей переосмыслить многие детские обиды и полюбить своё имя, которое теперь она считает одним из самых красивых.

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