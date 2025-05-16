«Вечность начинается с дружбы»: невеста Джеффа Безоса устроила девичник с Перри и Кардашьян в Париже

Лорен Санчес (Фото: Инстаграм*/laurenwsanchez)
Лорен Санчес, невеста Джеффа Безоса, устроила девичник со звездными подругами в Париже. К ней yа праздник пришли самые близкие, в том числе Кэти Перри, Ким Кардашьян и Крис Дженнер.
Снимки знаменитостей в роскошных нарядах уже появились в сети. Сама же будущая супруга предпринимателя выбрала для мероприятия платье с открытыми плечами, завершив образ длинным белым пальто.
К слову, свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса запланирована на июнь в Венеции. На грандиозное торжество его виновники пригласили многих известных персон, включая Дональда Трампа, Лернарда Ди Каприо, Барабару Стрейзанд, Опру Уинфри и других.
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«Вечность начинается с дружбы. Я в окружении женщин, которые поднимали меня, освещали мой путь в темные времена и грели мое сердце на этом пути», — поделилась эмоциями избранница основателя интернет-компании Amazon.Как сообщает Starhit, девичник завершился удачно — дамы и побеседовали вдоволь, и побаловали себя деликатесами французской кухни.
К слову, свадьба Лорен Санчес и Джеффа Безоса запланирована на июнь в Венеции. На грандиозное торжество его виновники пригласили многих известных персон, включая Дональда Трампа, Лернарда Ди Каприо, Барабару Стрейзанд, Опру Уинфри и других.
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Лидия Пономарева