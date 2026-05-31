Ведущему «Школы ремонта» Гришаеву запретили сниматься из-за болезни
Актёру и ведущему телепрограммы «Школа ремонта» Александру Гришаеву, известному как Сан Саныч, рекомендовали отказаться от работы, связанной с физическими нагрузками, включая ремонтные работы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, 51-летнему артисту диагностировали полиостеоартроз — заболевание, при котором происходит поражение суставов. У Гришаева пострадали крупные суставы правой руки, а также стопы, что, предположительно, связано с длительной работой на съёмочных площадках и строительных объектах.
Отмечается, что утренняя скованность в теле у актёра сейчас длится несколько минут, тогда как ранее могла сохраняться значительно дольше. После обследования ему назначили комплексную терапию, включающую лечебную физкультуру и физиотерапевтические процедуры.
Медики также рекомендовали ограничить физические нагрузки, в том числе полностью исключить участие в ремонтных работах. Сам Александр Гришаев на запросы журналистов не ответил.
