Анна Хилькевич получила третье высшее образование
Анна Хилькевич поделилась в соцсетях радостной новостью — актриса успешно завершила обучение и получила своё третье высшее образование. Звезда рассказала, что защитила дипломную работу на отлично и теперь официально может называть себя дипломированным режиссёром.
Для Хилькевич это уже не первый серьёзный образовательный успех. Ранее артистка получила актёрское образование, которое помогло ей построить успешную карьеру в кино и на телевидении, а также окончила вуз по специальности, связанной с маркетингом. Теперь в её профессиональной копилке появилась ещё и режиссёрская квалификация.
По словам актрисы, обучение потребовало немало времени, сил и дисциплины, особенно с учётом насыщенного рабочего графика и семейных обязанностей. Однако Анна не раз говорила, что считает образование важной частью личного развития и всегда стремится осваивать новые направления.
Поклонники уже поздравляют Анну Хилькевич с новым достижением и гадают, увидят ли они в ближайшем будущем проекты, в которых она выступит не только как актриса, но и как режиссёр.
