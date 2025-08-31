«Красные флаги»: Валентина Иванова высказалась о воссоединении с Тимати

31 августа 2025, 19:33

Тимати вернулся из загадочной поездки к возлюбленной и дочери

Тимур Юнусов и Валентина Иванова (Фото: Instagram* @halfbloodval)

Рэпер Тимур Юнусов, выступающий под сценическим псевдонимом Тимати, воссоединился с Валентиной Ивановой, матерью его новорожденной дочери. Об этом стало известно из личного блога Ивановой.





Младшая дочь Тимати по имени Эмма родилась 2 августа. Сообщается, что рэпер присутствовал на родах. Однако после рождения ребёнка музыкант уехал за границу, где публиковал кадры с деловых встреч и мероприятий, что вызвало дискуссии среди подписчиков в социальных сетях.



Недавно Валентина Иванова опубликовала в своём блоге совместный снимок, сделанный после возвращения Тимати. На фотографии пара изображена в парных образах.

«Миссис и мистер «красные флаги», — с юмором прокомментировала девушка.