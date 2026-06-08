Ведущий программы «Следствие вели...» стал мемом в Южной Корее — фото
Бессменный ведущий программы «Следствие вели…», 85-летний Леонид Каневский, неожиданно обрёл популярность в Южной Корее. Он стал героем мемов и аниме-артов.
Всё началось с корейской художницы Ким Хеен (известной как Dajai Yusanmu). Она создала серию карикатур в своём минималистичном, абсурдно-сюрреалистическом стиле, изобразив Каневского чёткими чёрными линиями.
По словам художницы, наткнувшись на забавные картинки с ведущим на Pinterest и посмотрев нарезки с ним на YouTube, она «влюбилась в его мимику и внешность». При этом, блогер не понимает по-русски.
Работы Ким вдохновили других корейских пользователей: интернет заполонили фанатские арты, а на улицах Сеула были замечены плакаты с Каневским в стиле аниме. Русскоязычные зрители пришли в восторг, подчёркивая, что обаяние легендарного телеведущего не знает ни языковых, ни культурных границ.
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