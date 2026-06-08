«Я своих не воспитываю»: Михаил Ефремов об отцовстве

08 июня 2026, 15:10

Актер Ефремов считает, что отцы не должны воспитывать детей

Михаил Ефремов (Фото: кадр из фильма «Березка» (2018)

Михаил Ефремов заявил, что воспитание детей должно быть обязанностью матери. Об этом пишет aif.ru.





Актер отметил, что Олег Ефремов, не занимался его воспитанием в традиционном смысле, но давал свободу. Примером для подражания в профессии Михаил назвал деда — режиссера Бориса Покровского.





«Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твёрдо уверен в том, что воспитанием ребёнка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом», — произнес исполнитель роли в сериале «Участок».