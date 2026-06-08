«Я своих не воспитываю»: Михаил Ефремов об отцовстве
Актер Ефремов считает, что отцы не должны воспитывать детей
Михаил Ефремов заявил, что воспитание детей должно быть обязанностью матери. Об этом пишет aif.ru.
Актер отметил, что Олег Ефремов, не занимался его воспитанием в традиционном смысле, но давал свободу. Примером для подражания в профессии Михаил назвал деда — режиссера Бориса Покровского.
«Я своих детей тоже не воспитываю. Я вообще твёрдо уверен в том, что воспитанием ребёнка должны заниматься матери. А отцы должны заниматься делом», — произнес исполнитель роли в сериале «Участок».В повседневной жизни Ефремов предпочитает простую еду, особенно жареную корюшку. Для поддержания формы звезда регулярно плавает в бассейне.