Вера Брежнева получила предложение выйти замуж во время концерта в Алматы

Вера Брежнева (фото: Instagram* @ververa)
Вера Брежнева во время концерта в Алматы получила предложение выйти замуж. Певица пообщалась с потенциальным женихом и не забыла спросить о финансах и имеющейся у него недвижимости.
Артистка после развода с Константином Меладзе продолжает выступать и искать любовь. Она устроила концерт в Казахстане и даже нашла мужчину, который готов на ней жениться.
На кадрах, опубликованных в соцсетях, Вера со сцены пообщалась с поклонником, который стоял внизу. Мужчина преподнёс певице большой букет алых роз и попросил стать его женой. Брежнева была приятно удивлена такому неожиданному предложению и завела диалог с мужчиной, спросив, на что он готов пойти ради неё.
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*запрещён в РФ
На кадрах, опубликованных в соцсетях, Вера со сцены пообщалась с поклонником, который стоял внизу. Мужчина преподнёс певице большой букет алых роз и попросил стать его женой. Брежнева была приятно удивлена такому неожиданному предложению и завела диалог с мужчиной, спросив, на что он готов пойти ради неё.
«У вас есть квартира в Алматы? Бизнес есть? То есть, если я останусь, вы сможете меня прокормить?», – уточнила певица, слова которой приводит портал «Страсти».В зале раздались аплодисменты, после чего мужчина что-то сказал певице, поцеловал её в руку и щёку. Брежнева призналась, что не знает, как после произошедшего продолжать концерт. Однако на предложение незнакомца она так и не ответила.
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Анастасия Чинкова