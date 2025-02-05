Звезда «Склифосовского» Мария Куликова рассказала о поездках на метро

Мария Куликова (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Звезда сериала «Склифосовский» Мария Куликова рассказала, на каком транспорте предпочитает передвигаться по Москве.
В беседе с журналом «Телепрограмма» актриса отметила, что у неё нет личного автомобиля, но нехватки в нём она не испытывает, поскольку с лёгкостью пользуется московским метрополитеном.
Куликова подчеркнула, что расставила приоритеты таким образом, что не тратит деньги на дорогую одежду и пользуется общественным транспортом, а сэкономленные таким образом средства предпочитает вкладывать в покупку билетов в театр.
Ранее актёр Вячеслав Чепурченко также отметил, что нередко пользуется метро, поскольку это позволяет экономить время.
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Куликова подчеркнула, что расставила приоритеты таким образом, что не тратит деньги на дорогую одежду и пользуется общественным транспортом, а сэкономленные таким образом средства предпочитает вкладывать в покупку билетов в театр.
Ранее актёр Вячеслав Чепурченко также отметил, что нередко пользуется метро, поскольку это позволяет экономить время.
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