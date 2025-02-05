Виктория Исакова вспомнила, как Олег Табаков выгнал её из театра

Виктория Исакова (фото: соцсети)
Актриса Виктория Исакова окончила Школу-студию МХАТ, где училась в мастерской Олега Ефремова. С 1999 года актриса служила в МХТ имени А.П. Чехова, пока в 2001 году её не выгнал оттуда Олег Табаков.
Сейчас Исакова одна из ведущих российских актрис, но её путь был не так прост. Актриса призналась, что «была не нужна» знаменитому Олегу Табакову.
Как вспоминала Исакова, после смерти художественного руководителя МХТ Олега Ефремова, на его место пришёл Олег Табаков, который привёл в театр свой коллектив. Актриса никак не могла ожидать решения о её увольнении.
Сейчас на счету Исаковой множество ролей в кино. А популярность она обрела после выхода сериала «Оттепель».
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Как вспоминала Исакова, после смерти художественного руководителя МХТ Олега Ефремова, на его место пришёл Олег Табаков, который привёл в театр свой коллектив. Актриса никак не могла ожидать решения о её увольнении.
«Я была страшно удивлена. Я абсолютно залюбленная девочка, вся моя семья в профессии. Но я Табакову была не нужна, и все. У него были свои, не менее прекрасные студенты», – рассказала Исакова в «Актерской студии» Вадима Верника.В том же 2001 году актрису приняли в труппу Московского драматического театра имени А.С. Пушкина. Вскоре после этого Табаков извинился перед Исаковой и предложил ей вернуться в театр, однако она отказалась.
Сейчас на счету Исаковой множество ролей в кино. А популярность она обрела после выхода сериала «Оттепель».
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Анастасия Чинкова