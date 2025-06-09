«Все хотят, чтобы папой был Армен»: Виталина Цымбалюк-Романовская о тайне отцовства своей дочери

09 июня 2025, 17:46

Цымбалюк-Романовская заявила, что у них Джигарханяном поднимался вопрос о детях

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Инстаграм* @vitalinaromanovskaya)

Виталина Цымбалюк-Романовская весной родила первенца. 46-летняя пианистка заявила, что могла бы родить и от Армена Джигарханяна, когда была его супругой.





Желание стать мамой у пианистки было всегда. Виталина признавалась, что сердце подсказывало ей, что появится девочка. Однако случилось это только недавно.



Виталина полагает, что не нужно подгонять женщину и что-то требовать от нее. Цымбалюк-Романовская стала мамой в тот момент, когда ей это было нужно.



Больше всего пианистку огорчает тот факт, что ее родители не увидели малышку. Оба они мечтали о внучке и, когда Виталина начала жить с Арменом Джигарханяном, восприняли это плохо.





«У нас поднимался вопрос о детях — да, но тогда уже было поздно что-то решать. Я Армену Борисовиче не задавала вопросов, ведь у нас возникли серьезные отношения после определенных обстоятельств. После второго инсульта стало понятно, что кроме меня некому забрать его. Мне было страшно, что в моих руках находится его жизнь. Оказалось, что инсульт не самое страшное — деменция хуже», — объяснила Виталина, почему не родила от Армена.

«Все хотят, чтобы папой был Армен Борисович. Я это не могу даже объяснить, я так не планировала. Это какое-то ощущение людей, которые желают видеть то, что желают. Откуда они берут это? Когда я ходила в женскую консультацию, то там была женщина-армянка, которая сказала мне: «Вы нам как невестка. Если будет мальчик, назовете Армен?» Может, не нужно лишать иллюзий? Пусть люди думают, как хотят», — сказала Виталина в эфире программы «МАЛАХОВ».

«Мою малышку зовут Виктория Давидовна. Она носит отчество человека, которого очень любил Армен Борисович», — откровенничала пианистка.