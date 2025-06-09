Михаилу Ефремову предложили главную роль в сериале-антиутопии
Освободившийся по УДО Михаил Ефремов постепенно возвращается к прежней жизни. Актёру предложили главную роль в сериале.
Отмечается, что артист исполнит роль центрального персонажа в картине режиссёра Сергея Кальварского. К съёмках планируется приступить в следующем году.
«В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу», – поделился режиссёр в беседе с aif.ru.Пока неизвестно, как будет называться сериал, а также, кто будет партнёрами Ефремова по проекту. Однако ранее Кальварский рассказывал, что возможность участия в съёмках обсуждалась с Ефремовым ещё в момент его нахождения в СИЗО.