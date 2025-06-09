Михаилу Ефремову предложили главную роль в сериале-антиутопии

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Освободившийся по УДО Михаил Ефремов постепенно возвращается к прежней жизни. Актёру предложили главную роль в сериале.



Отмечается, что артист исполнит роль центрального персонажа в картине режиссёра Сергея Кальварского. К съёмках планируется приступить в следующем году.

«В будущем году будет сниматься у меня в сериале-антиутопии. Он сыграет главную роль. Подробностей пока раскрывать не могу», – поделился режиссёр в беседе с aif.ru.
Пока неизвестно, как будет называться сериал, а также, кто будет партнёрами Ефремова по проекту. Однако ранее Кальварский рассказывал, что возможность участия в съёмках обсуждалась с Ефремовым ещё в момент его нахождения в СИЗО.

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Анастасия Чинкова

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