Веру Брежневу предложили внести в списки террористов из-за финансирования ВСУ

Вера Брежнева (Фото: Instagram**, @ververa)
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости внести певицу Веру Брежневу в списки террористов из-за финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Вера Брежнева после начала СВО уехала из России и начала строить карьеру заново за границей. Артистка перешла на украинский язык и открыто поддерживает ВСУ. В связи с этим, по мнению Бородина, есть основания признать артистку террористкой.
Несмотря на отъезд из России, Вера продолжает исполнять свои хиты на русском языке на концертах за границей.
Ранее представители общественного движения «Зов народа» направили главе СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой снять статус иностранного агента с рэп-исполнителя Моргенштерна*.
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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооружённых сил Украины», — сказал глава ФПБК изданию «Страсти».Он подчеркнул, что направит официальный запрос сегодня, 25 апреля.
Несмотря на отъезд из России, Вера продолжает исполнять свои хиты на русском языке на концертах за границей.
Ранее представители общественного движения «Зов народа» направили главе СК РФ Александру Бастрыкину обращение с просьбой снять статус иностранного агента с рэп-исполнителя Моргенштерна*.
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*признан в России иноагентом.
**запрещён в РФ.
Анастасия Чубина