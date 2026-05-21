Звезда «Холопа» Софья Зайка рассекретила лицо дочери в её первый день рождения

Софья Зайка впервые показала лицо годовалой дочери

Софья Зайка с мужем и дочерью (Фото: Instagram* / @zaykasofya)

Софья Зайка впервые показала в соцсетях лицо своей дочери Нади. Поводом стал первый день рождения малышки — девочке исполнился один год.





32-летняя звезда фильма «Холоп» и сериала «Фитнес» опубликовала в личном блоге кадры семейного праздника, который прошёл в нежно-розовых оттенках. В похожих образах появились и сама актриса, и её супруг — звукорежиссёр Михаил Серебряков.



Центральным элементом торжества стал большой розовый торт с надписью: «Наденьке годик».





«Наша Наденька! Наше счастье. Сегодня год нашей малышке!» — трогательно подписала фотографии Софья Зайка.