Звезда 2000-х Аманда Байнс вышла в свет с новым образом и возлюбленным
Аманда Байнс попала в объективы папарацци во время прогулки со своим бойфрендом Закари Ханом в Лос-Анджелесе. Пара держалась за руки и оживлённо беседовала, не скрывая тёплых чувств друг к другу. Об этом сообщает Page Six.
Особое внимание поклонников привлёк новый образ актрисы: Аманда Байнс появилась на публике с ярко-синими бровями и свежеобесцвеченными светлыми волосами.
Ранее звезда делилась с подписчиками подробностями своего похудения. В конце прошлого года актриса рассказала, что воспользовалась препаратом для диабетиков, чтобы сбросить вес. Тогда её вес составлял около 68 килограммов.
При этом в марте 2024 года Аманда Байнс признавалась, что набрала около 10 килограммов на фоне депрессии.
Актриса прославилась ещё в детстве благодаря проектам канала Nickelodeon, однако в 2010 году ушла из Голливуда, решив сосредоточиться на индустрии моды. Позже Байнс столкнулась с серьёзными проблемами с психическим здоровьем и почти девять лет находилась под опекой.
