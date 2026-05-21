«Дороговато»: Дробыш раскритиковал цену билета на спектакль с Юрой Борисовым
Продюсер Дробыш: билет на «Гамлета» за 200 тысяч проявляет неуважение к зрителям
Продюсер Виктор Дробыш на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ назвал цену билета на спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в 200 тысяч рублей завышенной.
В беседе с корреспондентом NEWS.ru Дробыш отметил, что такой прайс проявляет неуважение к людям, которые не могут себе его позволить. При этом Дробыш добавил, что считает Борисова безумно талантливым актёром.
«А 200 тысяч — это дороговато, конечно, для билета. Просто мне кажется, что это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я не могу себе такого позволить», — подчеркнул продюсер.Ранее Олег Меньшиков раскритиковал спектакль «Гамлет», где главную роль исполняет Юра Борисов. Режиссёр сравнил постановку с современным КВН. Отмечается, что актриса Людмила Поргина тоже подвергла критике «Гамлета» и назвала происходящее на сцене позором.