«Дороговато»: Дробыш раскритиковал цену билета на спектакль с Юрой Борисовым

Продюсер Дробыш: билет на «Гамлета» за 200 тысяч проявляет неуважение к зрителям

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Продюсер Виктор Дробыш на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ назвал цену билета на спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым в 200 тысяч рублей завышенной.





В беседе с корреспондентом NEWS.ru Дробыш отметил, что такой прайс проявляет неуважение к людям, которые не могут себе его позволить. При этом Дробыш добавил, что считает Борисова безумно талантливым актёром.

«А 200 тысяч — это дороговато, конечно, для билета. Просто мне кажется, что это неуважение к людям, потому что люди не могут себе позволить. Я не могу себе такого позволить», — подчеркнул продюсер.