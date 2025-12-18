Раскрыта новая деталь сделки по квартире Долиной
Риелтор две недели показывал квартиру певицы Ларисы Долиной потенциальным покупателям, среди которых была Полина Лурье. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на определение Верховного суда РФ.
Согласно документу, претенденты, включая Лурье, неоднократно приходили на осмотр жилья. Именно с ней впоследствии и был заключен оспариваемый договор купли-продажи.
Ранее стало известно, что Долина пыталась получить кредиты под залог принадлежащего ей жилого дома, однако банки отказали ей из-за появившихся публикаций в СМИ.
