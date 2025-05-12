Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы в Таиланде

Зепюр Брутян и Павел Прилучный (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Зепюр Брутян и Павел Прилучный отпраздновали годовщину свадьбы на курорте.
Звезда сериала «Закрытая школа» обрел гармонию в союзе с Брутян. Пара воспитывает общего сына Микаэля. Прилучный уточнил, что благодаря Зепюр вся семья чувствует себя счастливой. Сегодня влюбленные отпраздновали кожаную свадьбу.
Звезда комедии «Неприличные гости» показали кадры с памятного дня. 28-летняя актриса опубликовала черно-белое романтическое видео со дня бракосочетания, где пара танцевала.
Подписчики поздравили супругов с годовщиной свадьбы.
В этот раз актеры и их дети поехали в Таиланд. Влюбленные, держась за руки, показали, как прогуливаются по улицам за границей и катаются на лодке. Прилучный снял эффектные кадры с Брутян, которая в белой косынке, топе и длинной юбке из легкой ткани сидела на берегу Тихого океана. С Зепюр и Павлом отправился отдыхать и сын актера от Агаты Муцениеце.
Тимофей, который теперь живет с отцом, держал Брутян за руку.
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Звезда комедии «Неприличные гости» показали кадры с памятного дня. 28-летняя актриса опубликовала черно-белое романтическое видео со дня бракосочетания, где пара танцевала.
«12 мая — кожаная свадьба. Три года как кожаное кресло: уютно, удобно, уже свое. Люблю тебя до Луны и обратно. Дальше — только круче!», — отметил Павел.
Подписчики поздравили супругов с годовщиной свадьбы.
«Всегда будьте такими счастливыми», «За вашими плечами уже три года совместной жизни, состоящих из счастья и радости, препятствий и трудностей, совместного смеха и слез. И все это вы прошли вместе, держась за руки», «Лучшая пара во всем мире, любите и будьте счастливы вечно», «Взаимообожания», — подчеркнули поклонники.
В этот раз актеры и их дети поехали в Таиланд. Влюбленные, держась за руки, показали, как прогуливаются по улицам за границей и катаются на лодке. Прилучный снял эффектные кадры с Брутян, которая в белой косынке, топе и длинной юбке из легкой ткани сидела на берегу Тихого океана. С Зепюр и Павлом отправился отдыхать и сын актера от Агаты Муцениеце.
Тимофей, который теперь живет с отцом, держал Брутян за руку.
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Ольга Енгалычева