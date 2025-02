Мать Верки Сердючки доживала последние годы в нищете, а самого артиста могут отправить на фронт: где сейчас Андрей Данилко

Звонок Трампа Путину: что известно

«Он хочет, чтобы люди перестали умирать», — заявил Дональд Трамп о Владимире Путине. «Надеюсь, это произойдет быстро, — продолжил американский президент, комментируя возможность завершения конфликта.

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Кремль ответил на слова Трампа о разговоре с Путиным

«С учетом того, что администрация в Вашингтоне активизирует свою работу, возникает множество различных коммуникаций. Эти контакты происходят по разным каналам, и, конечно, я могу не знать о чем-то из-за их разнообразия. Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил Песков в интервью «Интерфаксу».

«Туда я не поеду», — добавил он.

Что известно о контактах Трампа с Путиным и Зеленским

Информацию о первом телефонном разговоре между Путиным и Трампом опубликовала газета The New York Post, ссылаясь на эксклюзивное интервью с президентом США, которое он дал на борту Air Force One в пятницу. В статье говорится, что Трамп общался с Путиным с целью обсуждения прекращения конфликта на Украине, однако прямых цитат президента в публикации не содержится.Когда Трампа спросили о его общении с российским лидером, он уклонился от подробностей, заявив: «Лучше не буду говорить». Тем не менее, он отметил, что всегда поддерживал хорошие отношения с Путиным, в отличие от президента Байдена, чья администрация, по его мнению, «стала полным недоразумением для страны».Реакция Кремля на сенсационную информацию, опубликованную в The New York Post, последовала в воскресенье. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг факт беседы между двумя лидерами.Перед публикацией информации о разговоре с Путиным Трамп подробно обсудил конфликт на Украине. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, он сообщил, что на следующей неделе может встретиться с президентом Зеленским в Вашингтоне, но не в Киеве.В своей книге «Война» авторитетный американский журналист Боб Вудворд утверждает, что после ухода из Белого дома в 2021 году Дональд Трамп общался с Владимиром Путиным как минимум семь раз. Однако подробностей о содержании этих разговоров не предоставлено. Кремль, в свою очередь, опроверг информацию Вудворда, назвав её недостоверной.Тем не менее, после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2024 года газета Washington Post сообщила о его телефонном разговоре с Путиным, который, по данным издания, состоялся 7 ноября. Это был первый контакт между ними после выборов. Один из источников газеты отметил, что избранный президент США призвал российского лидера «не эскалировать войну в Украине» и напомнил о значительном военном присутствии США в Европе. Трамп также выразил желание «скоро обсудить разрешение конфликта в Украине».После своей победы Трамп неоднократно подчеркивал намерение встретиться с Путиным для завершения конфликта на Украине, что резко контрастирует с политикой его предшественника Джо Байдена, который прекратил все контакты с российским лидером после начала СВО.