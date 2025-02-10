Мать Верки Сердючки доживала последние годы в нищете, а самого артиста могут отправить на фронт: где сейчас Андрей Данилко

Верка Сердючка (фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)
Актер и певец Андрей Данилко, известный под сценическим образом Верки Сердючки, долгое время не навещал свою мать, которая скончалась в 2020 году в поселке под Полтавой. О ее смерти он сообщил только в 2021 году. Как прошли последние годы женщины, расскажет «Радио 1».
Умирала в бедности
Мама Сердючки скончалась в 2020 году в возрасте 82 лет в поселке под Полтавой. Последние годы жизни женщина провела в бедности, проживая в старом сельском доме без водопровода и канализации. При этом сам Данилко обустроил себе комфортное жилье в центре Киева, но не позаботился о бытовых условиях своей матери.
Журналисты НТВ приезжали в дом женщины, когда она была еще жива. Она не высказывала претензий к сыну, лишь отмечала, что он не приезжает и не приглашает ее в гости.
«Без специального разрешения, команды нельзя. А команды не было», — рассказывала женщина.
Мама Верки Сердючки Светлана Ивановна Волкова (фото: кадр из программы НТВ «Ты не поверишь»)
Возможная мобилизация
История вновь привлекла внимание на фоне возможной мобилизации артиста. В сети пользователи резко высказались в его адрес, критикуя его и вспоминая поддержку, которую он получал в России.
«Качал отсюда деньги. Но, похоже, бумеранг к нему уже прилетел. Восхищался Зелебобой — ну, вот теперь пусть получит и распишется», — высказался один из комментаторов.
Отмечается, что 51-летний артист подпадает под призывной возраст. Украинские власти запретили Данилко покидать страну ради коммерческих выступлений.
В качестве альтернативы службе ему предложили участвовать в концертах в поддержку Киева, получив на это разрешение Министерства культуры. Однако на таких мероприятиях за границей Данилко должен находиться под сопровождением представителя спецслужб.
Еще одно условие — перевод гонорара в офис президента, где будет решаться, какую часть средств получит сам артист.
Андрей Данилко (фото: Инстаграм* @v_serduchka)
Власти рассматривают его роль как «бойца» на информационном фронте.
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что артист может найти свое применение на передовой и что лучшим решением для него станет добровольная сдача в плен с позывным «Волга».
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