Депутат Виталий Милонов дал ценный совет Верке Сердючке, как выжить на фронте

Андрей Данилко/Верка Сердючка (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщение о том, что певец Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, может вступить в ВСУ и отправиться на фронт.
Парламентарий отметил, что у украинского артиста, который с начала СВО критиковал Россию и поддерживал киевские власти, есть только один шанс выжить в ходе боевых действий – сдаться в плен.
При этом Милонов призвал Данилко сдаваться российским войскам в своём сценическом образе.
Ранее появилась информация, что над Андреем Данилко нависла угроза мобилизации в украинскую армию. Так, 51-летнего артиста не выпускают из Украины, поскольку его возраст ещё подпадает под призывной.
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Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
При этом Милонов призвал Данилко сдаваться российским войскам в своём сценическом образе.
Ранее появилась информация, что над Андреем Данилко нависла угроза мобилизации в украинскую армию. Так, 51-летнего артиста не выпускают из Украины, поскольку его возраст ещё подпадает под призывной.
Читайте также:
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Стало известно, почему Сердючка отказалась от выступления на концерте в поддержку ВСУ
Анастасия Чинкова