«Воры и лже-подруги»: Виктория Дайнеко раскрыла детали тяжёлого года

28 декабря 2025, 14:04

Виктория Дайнеко рассказала о кражах со склада и проблемах с близкой подругой

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

В 2025 году певица Виктория Дайнеко столкнулась с чередой трудностей, о чём рассказала в своём блоге.





Одной из проблем стали кражи. Ворам удалось похитить с её склада личные вещи и дизайнерскую одежду. Стремясь избежать публичного скандала, Дайнеко пытается решить всё мирным путём.



Более тяжёлым ударом стало предательство подруги. Знакомая, с которой она общалась около десяти лет, взяла деньги на телефон, но не передала устройство и не вернула средства.

«Просто пропала и всё на два месяца, и когда появится, не ясно. А ещё и обиделась на меня, что я у нашей общей подруги уточнила, куда она вообще делась. Говорит, я предала дружбу нашу, а оказалось, что она так же поступила с ещё одной девочкой», — рассказала Виктория.