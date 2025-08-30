«Низкопробная похабщина»: Музыкальный критик высказался о творчестве Пугачёвой
Эксперт назвал творчество Пугачёвой в 90-х деградацией
Музыкальный критик Владимир Полупанов в интервью изданию «Абзац» высказал своё мнение о творчестве Аллы Пугачёвой в 1990-х годах.
По оценке эксперта, в данный период в репертуаре артистки наряду с качественными композициями появились песни, которые он охарактеризовал как низкопробные. Полупанов отметил, что культурный уровень музыки Пугачёвой в то время снизился.
«Она сочетала высокий стиль с низкопробной похабщиной. «Мадам Брошкина» и «Девочка-секонд-хенд» — это кабацкие песни в худшем их проявлении, созданные на потребу публике», — заявил критик.Полупанов добавил, что наивысшими достижениями в карьере певицы он считает работы 1970-х и 1980-х годов.
Ранее сообщалось, что Орбакайте обвинила свою мать Пугачёву в отмене концертов в России и хейте публики.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.