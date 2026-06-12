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Настя Ивлеева «с горечью» ложится в больницу

Настя Ивлеева ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма
Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила в своём блоге, что ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма.



Девушка призналась, что собирает чемоданы «с горечью» и едет в клинику как на испытание, хотя и понимает всю важность процедуры. В плане обследований — УЗИ, гастроскопия, МРТ, анализы крови, проверка гормонов, витаминов и другие исследования.

«Прям на три дня Настюшка будет лежать в больничке. Это удобно, чтобы с утра не мотаться. С учётом того, что я терпеть не могу рано вставать, а чтобы доехать к сранья, надо ещё более сранья вставать», — объяснила блогер.
Знаменитость поблагодарила друзей за «шикарный подарок» и посоветовала подписчикам хотя бы раз в год проходить полную проверку здоровья.

Накануне стало известно, что певица Ольга Бузова перенесла операцию на ноге из-за падения в ванной. Отмечается, что из-за проблем со здоровьем артистке пришлось скорректировать гастрольный график.

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