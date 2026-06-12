Настя Ивлеева «с горечью» ложится в больницу

12 июня 2026, 17:07

Настя Ивлеева ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram* @_agentgirl_)

Блогер Анастасия Ивлеева сообщила в своём блоге, что ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма.





Девушка призналась, что собирает чемоданы «с горечью» и едет в клинику как на испытание, хотя и понимает всю важность процедуры. В плане обследований — УЗИ, гастроскопия, МРТ, анализы крови, проверка гормонов, витаминов и другие исследования.

«Прям на три дня Настюшка будет лежать в больничке. Это удобно, чтобы с утра не мотаться. С учётом того, что я терпеть не могу рано вставать, а чтобы доехать к сранья, надо ещё более сранья вставать», — объяснила блогер.