Настя Ивлеева «с горечью» ложится в больницу
Настя Ивлеева ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма
Блогер Анастасия Ивлеева сообщила в своём блоге, что ложится в больницу для прохождения полного чекапа организма.
Девушка призналась, что собирает чемоданы «с горечью» и едет в клинику как на испытание, хотя и понимает всю важность процедуры. В плане обследований — УЗИ, гастроскопия, МРТ, анализы крови, проверка гормонов, витаминов и другие исследования.
«Прям на три дня Настюшка будет лежать в больничке. Это удобно, чтобы с утра не мотаться. С учётом того, что я терпеть не могу рано вставать, а чтобы доехать к сранья, надо ещё более сранья вставать», — объяснила блогер.Знаменитость поблагодарила друзей за «шикарный подарок» и посоветовала подписчикам хотя бы раз в год проходить полную проверку здоровья.
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