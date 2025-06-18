Андрей Малахов раскритиковал свою внешность, увидев себя в эфире ТВ

18 июня 2025, 17:28

Телеведущий Андрей Малахов признался, что хочет сбросить пару килограммов

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Андрей Малахов указал на недостатки своей фигуры после просмотра эфиров ТВ. На светском мероприятии во время беседы с журналистами он признался, что строго оценивает не только результаты съемок, но и внешний вид. По мнению телеведущего, ему нужно похудеть.







«Как минимум, можно было бы сбросить пару килограммов», — цитирует его слова «7Дней.ru».