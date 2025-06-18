Андрей Малахов раскритиковал свою внешность, увидев себя в эфире ТВ
Телеведущий Андрей Малахов признался, что хочет сбросить пару килограммов
Андрей Малахов указал на недостатки своей фигуры после просмотра эфиров ТВ. На светском мероприятии во время беседы с журналистами он признался, что строго оценивает не только результаты съемок, но и внешний вид. По мнению телеведущего, ему нужно похудеть.
«Как минимум, можно было бы сбросить пару килограммов», — цитирует его слова «7Дней.ru».К слову, несмотря на самокритику, Андрей Малахов стал триумфатором премии ТЭФИ, победив в трех номинациях. Ранее он признался, что изначально не собирался посещать церемонию. Как оказалось, причиной является обида на жюри мероприятия.
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