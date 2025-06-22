«Весь в папу, тут без вариантов»: Милош Бикович станцевал с сыном у бассейна на курорте

22 июня 2025, 14:41

Актер Милош Бикович опубликовал видео с сыном Иваном

Милош Бикович (Фото: Инстаграм* @bicovic)

Актер Милош Бикович отправился в отпуск с семьей. Артист танцевал с маленьким сыном около бассейна.





Звезда сериала «Отель Элеон» счастлив в браке с моделью Иваной Малич. Супруги воспитывают сына Ивана, который в январе отпраздновал свой первый день рождения. Семья в полном составе отправилась на теплый курорт: ненадолго они поселились в отеле в поселке Дидим, находящемся около от Бодрума.



Звездная пара и их наследник отдыхают на побережье Эгейского моря в бухте Акбук. В личном блоге Бикович решил показать, как они с наследником проводят время.



Милош Бикович с сыном Иваном (Фото: Инстаграм* @bicovic)



Мальчик в легком летнем образе и с большой соломенной панамой на голове потанцевал со своим звездным папой под музыку подле бассейна. Затем Иван предпринял попытку подойти к бассейну поближе, но заботливый Милош своевременно остановил сына.



Подписчики порадовались возможности увидеть ребенка.





«Как быстро растут эти малыши!», «Гроза девчонок подрастает», «Весь в папу, тут без вариантов», «Меня смущает, что он уже танцует лучше меня», — отметили фолловеры.