«Вам самим не тошно от такого любопытства?»: Бородина взорвалась из-за вопросов о Варвиной

22 июня 2025, 14:09

Бородина жестко ответила фанатам, почему Варвина не пришла на девичник и роспись

Ксения Бородина (Фото: Инстаграм*/borodylia)

Ксения Бородина объяснила фанатам, почему Натальи Варвиной не было на свадебных мероприятиях. Актриса не пришла на девичник и роспись своей подруги. Причины ее отсутствия телеведущая раскрыла в соцсетях.





Звезда «Дома-2» решила не церемониться с подписчиками, которые засыпали ее вопросами, и ответила довольно в жесткой манере.



«Девочки, ну вот скажите, вам самим не тошно от такого любопытства. Что значит — где? Наташа со своей семьей дома, наверное. Почему ее не было на росписи? Она была на Алтае! Почему не было на девичнике? Потому что она не уезжает от своей семьи и не ходит по ночам тусоваться», — высказалась она.