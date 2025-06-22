«Вам самим не тошно от такого любопытства?»: Бородина взорвалась из-за вопросов о Варвиной
Бородина жестко ответила фанатам, почему Варвина не пришла на девичник и роспись
Ксения Бородина объяснила фанатам, почему Натальи Варвиной не было на свадебных мероприятиях. Актриса не пришла на девичник и роспись своей подруги. Причины ее отсутствия телеведущая раскрыла в соцсетях.
Звезда «Дома-2» решила не церемониться с подписчиками, которые засыпали ее вопросами, и ответила довольно в жесткой манере.
«Девочки, ну вот скажите, вам самим не тошно от такого любопытства. Что значит — где? Наташа со своей семьей дома, наверное. Почему ее не было на росписи? Она была на Алтае! Почему не было на девичнике? Потому что она не уезжает от своей семьи и не ходит по ночам тусоваться», — высказалась она.По ее телеведущей, она по-прежнему поддерживает связь с подругой, просто той не удалось посетить церемонию бракосочетания из-за семейных дел.
Ранее стало известно, что Ксения Бородина и Николай Сердюков выбыли из шоу «Сокровища императора». В последний день своего участия пара вела себя эмоционально.
*Запрещен в РФ