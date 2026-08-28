«Освежает»: Никита Пресняков показал «перезагрузку сознания» — фото
Никита Пресняков снялся топлес у водопада и удивил фанатов
Внук Аллы Пугачевой, 35-летний Никита Пресняков, порадовал поклонников новыми снимками, сделанными у водопада. На кадрах музыкант позирует без футболки, а в подписи к посту он философски заметил: «Перегрузка сознания».
Подписчики пришли в восторг от публикации. Сам Пресняков в ответ на похвалу отметил, что «водичка освежает».
«Какая красота», «Красавчик Никита на фоне природной красоты», «Никита — супер», — написали фанаты в комментариях.Недавно Никита воссоединился с семьей в Испании после года разлуки. Он встретился с отцом Владимиром Пресняковым, мачехой Натальей Подольской и младшими братьями. Трогательные кадры долгожданной встречи Подольская опубликовала в своем блоге: на видео Никита обнимается с ней и младшим братом Артемом.