«Освежает»: Никита Пресняков показал «перезагрузку сознания» — фото

28 августа 2026, 14:21

Никита Пресняков снялся топлес у водопада и удивил фанатов

Никита Пресняков (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Внук Аллы Пугачевой, 35-летний Никита Пресняков, порадовал поклонников новыми снимками, сделанными у водопада. На кадрах музыкант позирует без футболки, а в подписи к посту он философски заметил: «Перегрузка сознания».





Подписчики пришли в восторг от публикации. Сам Пресняков в ответ на похвалу отметил, что «водичка освежает».





«Какая красота», «Красавчик Никита на фоне природной красоты», «Никита — супер», — написали фанаты в комментариях.