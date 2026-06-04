«Везде валяется мусор»: Марина Хлебникова призвала вернуть цензуру в культуру

04 июня 2026, 17:04

Марина Хлебникова призвала вернуть цензуру в кино, музыку и внешний вид артистов

Марина Хлебникова (Фото: Instagram* @marina_hlebnikova_official)

Певица и актриса Марина Хлебникова в программе «Откройте, Давид» предложила несколько идей для реформирования сферы культуры.





Первой мерой она назвала возвращение цензуры. Артистка заявила, что её беспокоят некоторые выражения в кино и музыке, которые «режут слух». Она сравнила контроль над речью с уборкой мусора в собственном доме.

«За словами надо всё-таки следить. Например, ты приходишь к себе домой, а у тебя там везде валяется мусор. Ты же убираешь это дома. За словами тоже надо всё-таки следить», — сказала Хлебникова.