«Везде валяется мусор»: Марина Хлебникова призвала вернуть цензуру в культуру
Марина Хлебникова призвала вернуть цензуру в кино, музыку и внешний вид артистов
Певица и актриса Марина Хлебникова в программе «Откройте, Давид» предложила несколько идей для реформирования сферы культуры.
Первой мерой она назвала возвращение цензуры. Артистка заявила, что её беспокоят некоторые выражения в кино и музыке, которые «режут слух». Она сравнила контроль над речью с уборкой мусора в собственном доме.
«За словами надо всё-таки следить. Например, ты приходишь к себе домой, а у тебя там везде валяется мусор. Ты же убираешь это дома. За словами тоже надо всё-таки следить», — сказала Хлебникова.Певица уточнила, что цензура должна касаться не только речевой культуры, но и внешнего вида артистов. По мнению Хлебниковой, деятели культуры, включая артистов и СМИ, обязаны активно участвовать в формировании культурного и национального самосознания. При этом атриса добавила, что и общество в целом должно вносить вклад в благополучие государства.