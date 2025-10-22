«Это дикий позор!»: Катя Гордон публично унизила невесту Лепса Аврору Кибу

22 октября 2025, 10:27

Катя Гордон раскритиковала публичную речь Авроры Кибы

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала в своём Telegram-канале публичные выступления невесты певца Григория Лепса Авроры Кибы.





Гордон разместила видео, где разбирает ошибки новичков шоу-бизнеса на примере Кибы. Она отметила, что человеку с популярностью необходимо развивать навык грамотной речи перед общением с журналистами.



Юрист заявила, что девушка не строит в речи сложных предложений.

«Хочу сказать следующее: Аврора, — мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай. Это дикий позор», — высказалась Екатерина.