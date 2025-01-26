«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга

Анна Седокова (Фото: пресс-служба ТНТ)
Популярная певица Анна Седокова, вокруг которой в последнее время множество скандалов из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, появится в новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выйдет в эфир уже в это воскресенье, 26 января, на ТНТ.
Проект, съемки которого проходили осенью прошлого года, оказался для артистки настоящим испытанием. Анна призналась в интервью «СтарХит», что участие в шоу далось ей нелегко.
Интересно, что в отличие от другого скорого выпуска шоу с участием Анны («Три аккорда»), который снимали до пластических операций певицы, в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» звезда появится с «новым» лицом.
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По словам певицы, участие в проекте было для нее скорее личным вызовом, чем стремлением к победе. Она хочет, чтобы зрители увидели ее «настоящую».
«Я не знала никого из участников, у нас не было никаких отношений до проекта. Как вы понимаете, я пришла только во второй серии, поэтому предварительных договоренностей тоже не было. Я пришла абсолютно одна: не знала никого, а они не знали меня. Было очень сложно порой, думаю, зритель это увидит и поймет, потому что я человек, который не умеет просчитывать ходы наперед, не умею строить стратегии», — откровенно поделилась Седокова своими волнениями.Певица отметила, что предыдущий опыт участия в подобном проекте закончился для нее быстро — всего за один день. Тогда Анна столкнулась с уже сформированными коалициями и осталась «вне игры».
Анна Седокова (Фото:соцсети)
Артистка призналась, что добрые отзывы зрителей стали для нее мощной поддержкой, помогли не сдаться и вдохновили на участие во втором сезоне. По ее словам, на подобных проектах она сталкивалась с буллингом со стороны других звезд, поэтому испытывала большие опасения.
«Мне было очень тяжело, потому что я эмоциональный человек, я очень тонко чувствую все, что происходит вокруг. Когда мне предложили участвовать во втором сезоне, то первое, что мне сказали — участников из прошлого сезона, скорее всего, не будет, будут лишь добрые и правильные участники», — добавила Седокова.Анна обещает, что зрители увидят, как она справлялась с вызовами и находила силы двигаться вперед.
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