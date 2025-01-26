«Мне было очень тяжело»: Анна Седокова про новый выпуск «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», сомнения и опыт буллинга

Популярная певица Анна Седокова, вокруг которой в последнее время множество скандалов из-за смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, появится в новом выпуске реалити-шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Он выйдет в эфир уже в это воскресенье, 26 января, на ТНТ.