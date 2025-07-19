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«Вы охренели?!»: Возвращение Виктории Бони в Москву едва не кончилось дракой

Приехавшая в Москву Виктория Боня разозлила мужчину на светском бранче
Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светский бранч в Москве, где была телеведущая Виктория Боня, едва не закончился дракой. Как пишут бьюти обозреватели, из-за разгневанного мужчины произошел конфликт.



Теледива позировала для СМИ и помешала мужчине пройти. Россиянин не промолчал, заявив: «Вы охренели?!». Мимо инцидента не прошла скандальная журналистка Алена Блин.

«Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — поделилась она.
Некоторое время назад Боня рассказывала, что ее 13-летняя дочь Анджелина заработала за день 125 тысяч рублей. При этом экс-участница реалити-шоу «Дом-2» жаловалась, что подросток тратит на такси и фастфуд по 100 евро в день.

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Никита Кротов

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