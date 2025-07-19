«Вы охренели?!»: Возвращение Виктории Бони в Москву едва не кончилось дракой
Приехавшая в Москву Виктория Боня разозлила мужчину на светском бранче
Светский бранч в Москве, где была телеведущая Виктория Боня, едва не закончился дракой. Как пишут бьюти обозреватели, из-за разгневанного мужчины произошел конфликт.
Теледива позировала для СМИ и помешала мужчине пройти. Россиянин не промолчал, заявив: «Вы охренели?!». Мимо инцидента не прошла скандальная журналистка Алена Блин.
«Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — поделилась она.Некоторое время назад Боня рассказывала, что ее 13-летняя дочь Анджелина заработала за день 125 тысяч рублей. При этом экс-участница реалити-шоу «Дом-2» жаловалась, что подросток тратит на такси и фастфуд по 100 евро в день.