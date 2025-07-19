«Вы охренели?!»: Возвращение Виктории Бони в Москву едва не кончилось дракой

19 июля 2025, 12:43

Приехавшая в Москву Виктория Боня разозлила мужчину на светском бранче

Виктория Боня (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Светский бранч в Москве, где была телеведущая Виктория Боня, едва не закончился дракой. Как пишут бьюти обозреватели, из-за разгневанного мужчины произошел конфликт.





Теледива позировала для СМИ и помешала мужчине пройти. Россиянин не промолчал, заявив: «Вы охренели?!». Мимо инцидента не прошла скандальная журналистка Алена Блин.





«Возвращение Вики Бони в Москву чуть не обернулось дракой», — поделилась она.

