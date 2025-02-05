«Никчемная личность»: обман бывшей жены, прозвище альфонса и съемная квартира. Голая правда о женихе Бородиной Николае Сердюкове

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
Бывшая телеведущая «Дома-2» Ксения Бородина активно делится в своих социальных сетях подробностями личной жизни. Накануне стало известно, что она готовится к свадьбе со своим новым возлюбленным – Николаем Сердкюковым. Чем известен блогер, что о нем говорит бывшая и почему выбор Бородиной раскритиковали в Сети, расскажет «Радио 1».
Ветеран реалити-шоу
Николаю Сердюкову 35 лет, и он считается ветераном реалити-шоу в России. Хотя, как он сам признается, к славе изначально не стремился. Родившись в многодетной семье в Ставрополе, он получил юридическое образование и планировал строить карьеру в родном городе. Однако после того, как его девушка Кристина Волкова поступила в МГУ, он последовал за ней в столицу. К сожалению, их отношения не сложились, а через два года Николай встретил Алину Акилову.
Николай Сердюков и Алина Акилова
Алина Акилова (Фото: соцсети)После празднования Нового года пара начала встречаться, а в 2017 году сыграла свадьбу. Именно Алина убедила Николая завести блог и активно его вести, что в конечном итоге позволило ему оставить работу в Сбербанке и полностью сосредоточиться на этом направлении.
10 октября 2018 года у них родилась дочь Николь, которую Сердюков по-прежнему считает своим главным достижением. Он присутствовал при родах жены, чтобы первым взять малышку на руки. Однако наличие общего ребенка не спасло их брак. Говорят, что отношения начали трещать по швам после того, как Алина пережила замершую беременность, и Николай не смог подобрать нужные слова поддержки. По другой версии, причиной развода стали финансовые проблемы. Разрыв произошел во время пандемии, когда доходы блогеров значительно упали, что негативно сказалось на благосостоянии семьи.
После развода Николай Сердюков кардинально изменил свой имидж: он перекрасился в блондина и отрастил бороду. В это время начали появляться слухи о его романе с блогером Дарьей Погадаевой.
Съемное жилье и роман с Чиковани
В декабре 2022 года Сердюков принял участие в шоу о любви «Влюбись, если сможешь». Но вскоре завоевал репутацию человека, пришедшего в реалити не ради поиска отношений, а для повышения своей известности и числа подписчиков. Он пытался создать пару с Эдой Арбузовой и Виолеттой Чиковани, но безуспешно.
Популярность на ТВ принесла Сердюкову множество выгодных предложений: он начал активно сотрудничать с люксовыми отелями на Мальдивах, в Турции и Крыму, зарабатывая миллионы на рекламе. Однако эти доходы пока не позволили ему приобрести собственное жилье — прежнюю квартиру он оставил бывшей жене и дочери.
«После восьми лет жизни в собственном жилье я снова оказался в аренде. Я был абсолютно уверен, что этот этап в моей жизни уже позади, что мне больше не придется отдавать огромные суммы денег и беспокоиться о порядочности арендодателя. Я с гордостью мог назвать себя москвичом, но, как оказалось, жизнь не так проста и однозначна», — писал он в своем блоге.
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Скандалы на шоу «Последний герой»
Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: соцсети)
Участие в шоу «Последний герой» обещало Сердюкову новый виток популярности, но начало оказалось скандальным. В четвертой серии нейрохирург Адам Царикаев убил выдру и принес ее разделанную тушку другим участникам, которые с удовольствием ее съели, хотя отлов этих животных запрещен на Алтае. Этот инцидент привлек внимание природоохранной прокуратуры региона.
В следующем эпизоде Сердюков вступил в конфликт с Кристиной Захаровой и Ксенией Сурковой из команды «Волков». Ссора чуть не переросла в физическую стычку. В результате Кристина не выдержала и резко высказалась в адрес Сердюкова, назвав его «никчемной личностью».
Участники проекта были сильно удивлены, когда Бородина и Сердюков после завершения шоу отправились в Турцию на отдых. Там ведущая открыто продемонстрировала свои отношения с блогером, опубликовав совместное фото.
«Ксения, наступила на те же грабли. Вам не хватило одного мужа-блогера?», «Это альфонс! Он точно сможет соответствовать вашему уровню жизни?» — начали писать поклонницы ведущей в комментариях.
Обман бывшей жены
Бывшая жена Николая Сердюкова, блогер Алина Акилова, не позволила ему взять их общую дочь Николь с собой на отдых на Бали этой зимой. Николай планировал провести время с дочерью на острове в компании Ксении и ее дочерей, однако его планы разрушились из-за обмана Акиловой.
«Меня снова обманули. Мы собирались отметить Новый год вместе на Бали, но мама Николь сказала, что летит с ней в Тай. В итоге ребенок остался в Москве», — жаловался Сердюков в своих социальных сетях.Читайте также:
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