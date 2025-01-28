«Выбрала нелегалов вместо Америки»: Селену Гомес требуют депортировать из США

Селена Гомес (фото: соцсети)
Певицу Селену Гомес требуют депортировать из США после видеообращения к мексиканскому народу, попавшему под новый указ президента США Дональда Трампа.
Накануне в соцсетях Гомес опубликовала видео, на котором со слезами на глазах обращается к мексиканцам, которых массово депортируют из США после указа президента. Сама звезда имеет мексиканские корни – её бабушка и дедушка по линии отца сбежали из Мексики в поисках лучшей жизни.
При этом видео оценили далеко не все. Пользователи заявили, что оно выглядит неестественно и даже нелепо. Усиливает этот эффект тот факт, что Гомес недавно стала одной из богатейших женщин в сфере американского шоу-бизнеса, поэтому она понятия не имеет, как живет простой народ. Теперь же и саму звезду предложили депортировать из страны.
Одним из первых об этом заговорил кандидат в Сенат. Его мысль была поддержана пользователями, поэтому по сети распространяются посты к призывом выдворить Гомес из США. Люди говорят, что она сделала свой выбор, встав на сторону нелегальных мигрантов, а не Америки.
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При этом видео оценили далеко не все. Пользователи заявили, что оно выглядит неестественно и даже нелепо. Усиливает этот эффект тот факт, что Гомес недавно стала одной из богатейших женщин в сфере американского шоу-бизнеса, поэтому она понятия не имеет, как живет простой народ. Теперь же и саму звезду предложили депортировать из страны.
Одним из первых об этом заговорил кандидат в Сенат. Его мысль была поддержана пользователями, поэтому по сети распространяются посты к призывом выдворить Гомес из США. Люди говорят, что она сделала свой выбор, встав на сторону нелегальных мигрантов, а не Америки.
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Анастасия Чинкова