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Отец ушел на СВО, а мать скончалась от наркотиков: с кем сейчас живёт ребёнок сына Марии Шукшиной?

Мария Шукшина (Фото: соцсети)

Мария Шукшина (Фото: соцсети)

Недавно СМИ сообщили, что сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин уехал в зону специальной военной операции (СВО) ещё весной 2024 года. Информации о том, где и в каких войсках он служит, нет.
У Макара остался сын Марк. Его мама — Фрейя Зильбер — умерла в декабре 2024 года от передозировки наркотиков. Именно из-за неё знаменитая семья оказалась под прицелом журналистов: девушка стала ходить на ток-шоу, рассказывала неприглядную историю отношений с Макаром и требовала от него финансовой помощи.

Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО
Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО



Семья Шукшиных отказывалась от Марка до тех пор, пока не был сделан ДНК-тест, который подтвердил, что старший сын Марии является отцом ребёнка.

С 2020 года мальчик жил в доме актрисы. Где же он сейчас? Об этом читайте в материале «Радио 1».

Признали своим


О результатах ДНК-теста Мария Шукшина написала сама.
«Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребёнок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребёнка сама нам отдаст его», — сообщила Мария.
До конца 2019 года актриса и её семья не могли видеться с Марком без камер – таковы были условия контракта, который заключили Зильбер и представители шоу.

Мария Шукшина с дочерью Анной Трегубенко (Фото: соцсети)

Как только срок его действия истёк, Фрейя, по словам Марии, сама привезла сына в дом Шукшиных.
«Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка ещё два года назад! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказывала в блоге актриса.
По словам Анны Трегубенко, дочери Шукшиной, её брат не собирался отдавать сына Фрейе, а хотел воспитывать его вместе с новой женой, Илоной Александровой, с которой в итоге развёлся.


Где мальчик?


До марта 2022 года Мария Шукшина часто показывала в соцсетях, как растёт её внук. Так, она писала:
«Наш Маркуша, сын Макара, радует нас каждый день. Очень смышлёный, хороший добрый мальчик. Очень его люблю».
Макар Касаткин с сыном Марком (Фото: соцсети)

С тех пор актриса ничего не сообщала о жизни своей семьи.

После смерти Фрейи Зильбер за шестилетним сыном Макара Касаткина, по информации СМИ, присматривали няни.


Позиция по СВО


Напомним, что Мария Шукшина поддержала специальную военную операцию. Актриса помогает российским военным, собирает им гуманитарную помощь.


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#заявление
«Слава Богу, при жизни получает»: основатель «Землян» Киселев о Кеосаяне
Киселев рад, что Кеосаяну дали заслуженного артиста при жизни
27 января 2025, 16:17

Тигран Кеосаян (Фото: соцсети)

Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев рад, что 59-летний режиссер Тигран Кеосаян получил звание заслуженного артиста при жизни. Слова музыканта приводит Starhit.
«Вы понимаете, что просто, без всякой высокопарности, сердце кровью обливается, когда человек всей своей карьерой, всей своей судьбой, всеми годами заслужил и, слава Богу, при жизни получает звание «Заслуженного артиста», поистине выстраданное», — сказал Киселев.
Сам Кеосаян пока не в курсе своего почетного статуса, поскольку находится в больнице. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Перед этим медики оценили шансы Тиграна Кеосаяна на возвращение к жизни. Артист пережил клиническую смерть, и в настоящее время находится в коме.

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#мир
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«Фырчат, как будто приглашают»: Андреевой не дали искупаться в Африке
Екатерина Андреева не смогла искупаться в Африке из-за бегемотов
27 января 2025, 15:53

Екатерина Андреева (Фото: соцсети)

Видео из Африки опубликовала в социальных сетях телеведущая Екатерина Андреева. Звезда экрана, видимо, недовольна тем, что ей не дали искупаться бегемоты.
«В Африке стало жарко, полдень, и захотелось искупаться в речке. Но здесь место занято, 20 бегемотов. Хотя они так фырчат, как будто приглашают: «Ребята, идите к нам, искупайтесь вместе с нами». Ну кто ж вам поверит-то? Что с вами можно купаться рядом», — сказала Андреева.
Перед этим стало известно, куда отправилась блогер Валя Карнавал. Уточнялось, что девушка недавно отдыхала в Таиланде, а теперь улетела покорить один очень известный город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#звёзды
#новости
#отдых
#шоу-бизнес
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Валя Карнавал покоряет Калифорнию
27 января 2025, 15:31

Валя Карнавал (Фото: соцсети)

Блогер Валя Карнавал прилетела в Калифорнию после отпуска в Таиланде. Как пишут Telegram-каналы, визу девушка получила еще летом, однако прилетела только сейчас.
Перед этим стало известно о том, что найдено подтверждение смерти скандального блогера Лены Миро (Елена Мироненко). Данные опубликовали журналисты Baza. Слухи о кончине женщины ходили еще с весны прошлого года. Как выяснилось, ее не стало в апреле 2024-го.

Авторы публикации нашли документацию, из которой следует, что ИП Мироненко ликвидировали с формулировкой: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Лена Миро писала саркастические посты о звездах российского шоубиза. Популярность приобрела в LiveJournal.

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Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной

«За сына переживала»: мать Тимати о смерти Ратмира Шишкова

Актриса Татьяна Васильева раскрыла заветную мечту
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
27 января 2025, 15:21

Мария Порошина (Фото: соцсети)

Мария Порошина полюбилась зрителям за роль Ольги в сериале «Всегда говори "Всегда"». Актриса, как и ее героиня, многое пережила, но смогла сохранить в себе умение радоваться жизни и не потерять веру в людей. Об отношениях с мужчинами Мария рассказывает мало, однако она никогда не говорила ничего плохого о бывших мужьях и возлюбленных.
Подробности личной жизни актрисы Марии Порошиной — в материале «Радио 1».

Роман с Гошей Куценко


С актером Гошей Куценко Мария Порошина познакомилась во время вступительных экзаменов в школу-студию МХАТ, в 1989 году. Ей тогда было всего 16 лет. Гоша учился на два курса старше и сразу очаровал девушку чувством юмора и природным обаянием. Однако счастливый союз продлился всего пять лет в гражданском браке. С Куценко Порошина не стала оформлять отношения официально, но это обстоятельство не стало препятствием для рождения ребенка.

Гоша Куценко и Мария Порошина (Фото: соцсети)

Первого ребенка актриса потеряла, но она никогда не рассказывала, что именно стало причиной трагедии. Гоша утешал свою возлюбленную и разделял с ней боль утраты. Спустя несколько лет Мария все же стала мамой.

В 1996 году у пары родилась дочь Полина. С Куценко Порошина все же рассталась, так как оказалось, что они совершенно разные люди и друг друга не понимают. К тому же Куценко открыто признался в своей неверности. Мария ушла и забрала с собой дочь, однако с воспитанием Полины Гоша помогал.

Брак с актером Ильей Древновым


С актером Ильей Древновым Мария Порошина познакомилась в 2001 году. Актриса и ее будущий супруг пришли вместе на спектакль в театр «Ленком». Во время беседы после спектакля выяснилось, что у молодых людей много общего.

В браке у Марии Порошиной и Ильи Древнова родились три дочери. В 2005 году появилась на свет Серафима, в 2010 году — Аграфена, в 2016 году — Глафира. Девочек крестили по православным традициям, несмотря на то, что Илья Древнов является мусульманином.

Брак Марии и Ильи просуществовал 17 лет. О причинах развода Мария Порошина никогда не говорила. По данным СМИ, причиной расставания стала финансовая несостоятельность Древнова.

Внебрачный сын Марии Порошиной


В январе 2019 года Мария Порошина родила сына Андрея. Кто является отец ребенка, неизвестно до сих пор. Предполагалось, что сын должен быть от Ильи Древнова, однако экс-супруг доказал через суд, что мальчик не его сын.

Как считает общественность, артистка родила сына от влиятельного и богатого человека, но не называет его имени, так как это человек достаточно известный.

Отношения с Ярославом Бойко


О личной жизни Марии Порошиной всегда ходили самые разные слухи. Актрисе приписывали романы с партнерами по экрану и многочисленные беременности. Поклонники сериала «Всегда говори "Всегда"» были тронуты историей любви героев Марии Порошиной и Ярослава Бойко. Такая любовь возможна и в жизни, считали зрители.

Ярослав Бойко (Фото: соцсети)

По словам актрисы, кроме дружбы с Ярославом Бойко у нее никогда и ничего не было. Их всегда связывали только рабочие отношения.

Ярослав Бойко был женат на хореографе и педагоге Рамуне Ходоркайте. В декабре 2022 года пара подала заявление на развод. В их браке родились двое детей — сын Максим и дочь Эмилия. Также у Ярослава есть внебрачный сын Ян от актрисы Евгении Добровольской.

Дети Порошиной сейчас


На сегодняшний день настоящая семья Марии Порошиной — это ее пятеро детей. По мнению многочисленных поклонников актрисы, в будущем они станут звездами.

Старшая дочь Марии Порошиной, Полина Куценко, довольно успешная актриса театра и кино. В феврале 2025 года девушке исполнится 29 лет. Она окончила школу-студию МХАТ и Театральный институт имени Щепкина. Уже несколько лет Полина встречается с режиссером Яном Яновским. О свадьбе молодые люди пока не говорят.

Вторая дочь Марии Порошиной, 19-летняя Серафима Древнова, подает большие надежды как певица. У девушки хороший голос, она мечтает об оперной сцене. Третьей дочери Марии Порошиной, Аграфене Древновой, 14 лет. Девочка всерьёз готовится к карьере переводчицы и с усердием учит иностранные языки. Младшей дочери Марии Порошиной, Глафире Древновой, 8 лет. Кем в будущем станет девочка, пока неясно, но уже сейчас видно, что ребенок любит петь и танцевать. Сыну Марии Порошиной Андрею недавно исполнилось 6 лет.

Мария Порошина с детьми (Фото: соцсети)

Мария Порошина сегодня


В настоящее время Мария Порошина продолжает сниматься в кино и участвовать в спектаклях. Актриса одна воспитывает пятерых детей. Нет информации об отношениях Марии Порошиной с отцом ее сына Андрея.

Мария считает себя семейным человеком, поэтому все свободное время проводит с родными.

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«За сына переживала»: мать Тимати о смерти Ратмира Шишкова
Мать Тимати переживала за него после смерти Ратмира Шишкова
27 января 2025, 15:11

Тимур и Симона Юнусовы (Фото: соцсеть Тимати)

Мать рэпера Тимати (Тимур Юнусов) Симона переживала за него после смерти музыканта Ратмира Шишкова. Об этом она рассказала подписчикам в социальных сетях.
«Очень тяжело терять 18-летнего ребенка. За Тимура конечно, переживала», — ответила Симона юзерам на соответствующий вопрос.
Ратмир Шишков погиб в 2007 году в результате страшного ДТП. С Тимати он был знаком по съемкам четвертого сезона «Фабрики звезд». Созданная группа «Банда» вместе с Анастасией Кочетковой и Домиником Джокером была успешной, пока не произошло страшное. Друзьям Ратмира тяжело говорить о трагедии, ведь для них она является незаживающей раной.

Тимати назвал сына от модели Анастасии Решетовой в честь Ратмира, почтив тем самым его память.

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#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
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Актриса Татьяна Васильева раскрыла заветную мечту
Актриса Татьяна Васильева призналась, что мечтает умереть на сцене
27 января 2025, 15:07

Татьяна Васильева (Фото: соцсети)

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что мечтает умереть на сцене, и отметила что ни за что не отправилась бы в дом престарелых.
«Я бы согласилась умереть, но не идти в дом престарелых. Моя мечта — умереть на сцене. Но это мечта такая великая, если Бог пошлет. Самая великая смерть!» — рассказала актриса в студии программы «Звезды сошлись» на НТВ.

У 77-летней Васильевой имеется много проблем со здоровьем, в том числе нарушено сосудистое кровообращение, камни в ушах и многое другое. Женщина считает, что все ее болезни от стресса. А врачи диагностировали у нее синдром вертебробазилярной артериальной системы.

Однако актриса до сих продолжает работать. У нее скоро появится седьмой внук, и она считает, что обязана его обеспечить квартирой, как и шестерых предыдущих.

В одном из интервью она говорила, что работает 30 дней в месяц. И зарабатывает не менее трех миллионов рублей. Именно эта сумма ей необходима для того, чтобы обеспечивать семью. Также ей необходимы средства для ухода за собой.

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#актриса
#интервью
#болезни
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«Сидеть с никчемной мамой»: Наталья Бочкарева высмеяла женщин, посвятивших себя детям
Наталья Бочкарева высмеяла матерей, посвятивших жизнь детям
27 января 2025, 14:43

Наталья Бочкарева (Фото: соцсети)

Звезда сериала «Счастливы вместе» 44-летняя Наталья Бочкарева нелестно отозвалась о женщинах, которые полностью посвящают себя материнству, отказываясь от собственных интересов, и перестают следить за собой после родов.
Бочкарева заявила, что самым страшным в материнстве является жертвенность, когда женщины добровольно отказываются от своих интересов из-за детей и ставят в приоритет их воспитание.

«Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребенок», — считает Наталья.

По ее словам, любую женщину неизбежно ждет крах, если она, прикрываясь материнством, не хочет развиваться, так как подросшие дети сами уже не захотят быть с такой мамой. «Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой», которая добровольно отказалась от всего, чем интересовалась, говорила Бочкарева в рамках шоу «Звезды в Джунглях».

Актриса также рассказала, что видела женщин, которые после развода могли бы еще встретить мужчину и выйти замуж, но они полностью отдались воспитанию детей, а обиды на мужчин они перекладывали на плечи своих малышей.

«Это страшные истории, поэтому, милые женщины, если хотите счастья своим детям, избегайте этого», — заявила Бочкарева.

Напомним, у актрисы есть два ребенка от первого брака. Сыну уже 18 лет, а дочери 16. В 2023 году она родила еще одного сына в браке с личным помощником Романом.

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#стилист
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Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
Следственная проверка показала, что экс-муж Седоковой Тимма покончил с собой
27 января 2025, 14:17

Янис Тимма (Фото: соцсети)

По данным следственной проверки, бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.

Напомним, латвийского баскетболиста нашли мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство. Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова.

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Аборт, разбитые семьи и романы с женатыми: расплата Натальи Гундаревой за грехи в молодости и старость в инвалидной коляске
27 января 2025, 14:12

Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Я очень люблю эту жизнь» ТК Культура)

Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, удостоенная звания Народной артистки РСФСР. Эта актриса была одной из самых талантливых и успешных в своём деле. Она выступала на сцене, снималась в кино и даже озвучивала мультфильмы.
Платой за успех актрисы были неудачи в личной жизни и отсутствие детей. О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Могла стать инженером


Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

Наталья Гундарева появилась на свет в столице в 1948 году. Как и её родители, она после окончания школы хотела посвятить себя профессии инженера. Родители с детства прививали своей дочери любовь к театру. Наталья, будучи ещё совсем юной, посещала театральный кружок. Однако идея о том, чтобы стать актрисой и выступать на сцене или сниматься в кино, никогда не приходила ей в голову. Но благодаря упорству своего товарища, актёра Виктора Павлова, Наташа решила испытать судьбу и попробовать свои силы в Щукинском училище, и её приняли.

В 1971 году Гундарева завершила обучение под руководством Юрия Катина-Ярцева. В числе её однокурсников были такие талантливые молодые артисты, как Константин Райкин, Наталья Варлей и Юрий Богатырёв. Окончив учебное заведение, Наталья Гундарева начала свою профессиональную деятельность в театре имени Маяковского. С этого момента её карьера стремительно развивалась: она активно снималась в кино и играла в театральных постановках.

Личная жизнь

Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

В 1973 году, во время съёмок телевизионного спектакля «Обрыв», Наталья Гундарева познакомилась с режиссёром Леонидом Хейфецем. Тогда Хейфецу было около 40-ка, а Гундаревой – 25. Влюблённые официально зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, и теперь они могли бы подумать о детях. Однако многочисленные предложения от режиссёров и заманчивые перспективы в актёрской карьере не позволяли Гундаревой уделять достаточно времени семье. Согласно некоторым сведениям, Гундарева даже делала аборт, приняв решение в пользу карьеры. Через 6 лет брак распался.

В 1979 году, когда Гундарева работала в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», она познакомилась с актёром Виктором Корешковым, который играл её партнёра по сцене. Между ними вспыхнул роман, который был ярким и страстным. Ради Гундаревой Виктор Викторович даже разорвал отношения с Натальей Хорохориной, с которой он заключил брак ещё во время учёбы в университете. Вскоре они поженились, но их брак оказался недолгим.

После второго развода у Натальи Гундаревой завязался роман с актёром Сергеем Насибовым. Их отношения начались во время совместных репетиций в театре имени Маяковского. То, что актриса была на 10 лет старше, не стало препятствием для романа. Наталья вновь сыграла роль разлучницы. Насибов бросил свою супругу, Екатерину Дурову, дочь знаменитого актёра Льва Дурова, ради Гундаревой, однако отношения не переросли в брак и через 3 года завершились.

В 1986 году Гундарева начала встречаться с актёром Михаилом Филипповым. Они были знакомы уже давно, но до этого их связывала только дружба. Филиппов был женат на Ирине, дочери генерального секретаря Юрия Андропова, и пара воспитывала сына. После их развода Наталья и Михаил узаконили свои отношения. Как признавалась сама актриса, в этих отношениях она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой. Михаил Иванович и Наталья Георгиевна мечтали о совместных детях, но оказалось уже поздно.

Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков
Три неудачных брака «дедушки русского YouTube»: как сейчас живет ведущий программы «Сам себе режиссер» Алексей Лысенков

Трагичный финал


Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

До конца дней артистка жалела о сделанном в молодости аборте, но изменить ничего не могла. Она научилась говорить окружающим, что не желает иметь детей, и объясняла это тем, что театр может удовлетворить эту потребность. Однако близкие люди знали, что актриса считала отсутствие детей платой за свой успех.

В 2000 году, стремясь к успеху в карьере, актриса решила прибегнуть к услугам пластической хирургии, чтобы кардинально изменить свою внешность и выглядеть моложе. Наталья Гундарева не могла и предположить, что это может иметь фатальные последствия, ведь после операции она выглядела великолепно. Однако три часа, проведённые под общим наркозом, оказали губительное влияние на организм. Для Натальи было не важно, какую цену она заплатит. Главное — увидеть в зеркале отражение своей мечты. Изменения во внешности повлияли на состояние здоровья, Наталья столкнулась с последствиями операции: скачками давления, приступами и обмороками.

В 2001 году с Гундаревой случился инсульт. Она быстро оправилась и снова начала ходить, но вскоре её настиг второй инсульт. На этот раз последствия были более серьёзными, и актриса оказалась в инвалидном кресле. Это стало для неё настоящим ударом, она почувствовала себя запертой в клетке.

В течение трёх долгих лет Гундарева продолжала бороться за жизнь и возможность вернуться на сцену. Лишь немногие были свидетелями этой тяжёлой борьбы сильной женщины за свою жизнь и мечту. Муж ограничил круг общения, и Наталью Георгиевну навещали только близкие друзья. Рядом с ней всегда были сиделки, которые оказывали ей помощь во всём. Наталья Гундарева покинула этот мир 15 мая 2005 года в Москве, не дожив всего три месяца до своего 57-летия.

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