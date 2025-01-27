Отец ушел на СВО, а мать скончалась от наркотиков: с кем сейчас живёт ребёнок сына Марии Шукшиной?

Мария Шукшина (Фото: соцсети)
Недавно СМИ сообщили, что сын актрисы Марии Шукшиной Макар Касаткин уехал в зону специальной военной операции (СВО) ещё весной 2024 года. Информации о том, где и в каких войсках он служит, нет.
У Макара остался сын Марк. Его мама — Фрейя Зильбер — умерла в декабре 2024 года от передозировки наркотиков. Именно из-за неё знаменитая семья оказалась под прицелом журналистов: девушка стала ходить на ток-шоу, рассказывала неприглядную историю отношений с Макаром и требовала от него финансовой помощи.
Семья Шукшиных отказывалась от Марка до тех пор, пока не был сделан ДНК-тест, который подтвердил, что старший сын Марии является отцом ребёнка.
С 2020 года мальчик жил в доме актрисы. Где же он сейчас? Об этом читайте в материале «Радио 1».
О результатах ДНК-теста Мария Шукшина написала сама.
Мария Шукшина с дочерью Анной Трегубенко (Фото: соцсети)
Как только срок его действия истёк, Фрейя, по словам Марии, сама привезла сына в дом Шукшиных.
До марта 2022 года Мария Шукшина часто показывала в соцсетях, как растёт её внук. Так, она писала:
С тех пор актриса ничего не сообщала о жизни своей семьи.
После смерти Фрейи Зильбер за шестилетним сыном Макара Касаткина, по информации СМИ, присматривали няни.
Напомним, что Мария Шукшина поддержала специальную военную операцию. Актриса помогает российским военным, собирает им гуманитарную помощь.
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Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО
Семья Шукшиных отказывалась от Марка до тех пор, пока не был сделан ДНК-тест, который подтвердил, что старший сын Марии является отцом ребёнка.
С 2020 года мальчик жил в доме актрисы. Где же он сейчас? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Признали своим
О результатах ДНК-теста Мария Шукшина написала сама.
«Результат показал, что ребёнок наш. И мы очень этому рады! Алименты Макаром в установленном законом порядке будут выплачиваться регулярно. Мало того, мы бы хотели, чтобы ребёнок воспитывался в нашей семье, но это только в том случае, если мама ребёнка сама нам отдаст его», — сообщила Мария.До конца 2019 года актриса и её семья не могли видеться с Марком без камер – таковы были условия контракта, который заключили Зильбер и представители шоу.
Мария Шукшина с дочерью Анной Трегубенко (Фото: соцсети)
Как только срок его действия истёк, Фрейя, по словам Марии, сама привезла сына в дом Шукшиных.
«Не будь этих передач, мы бы встретились и приняли участие в воспитании Марка ещё два года назад! В конце 2019-го они расторгли договор с Фрейей. А уже в начале 2020-го Фрейя пришла к нам и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — рассказывала в блоге актриса.По словам Анны Трегубенко, дочери Шукшиной, её брат не собирался отдавать сына Фрейе, а хотел воспитывать его вместе с новой женой, Илоной Александровой, с которой в итоге развёлся.
Где мальчик?
До марта 2022 года Мария Шукшина часто показывала в соцсетях, как растёт её внук. Так, она писала:
«Наш Маркуша, сын Макара, радует нас каждый день. Очень смышлёный, хороший добрый мальчик. Очень его люблю».Макар Касаткин с сыном Марком (Фото: соцсети)
С тех пор актриса ничего не сообщала о жизни своей семьи.
После смерти Фрейи Зильбер за шестилетним сыном Макара Касаткина, по информации СМИ, присматривали няни.
Позиция по СВО
Напомним, что Мария Шукшина поддержала специальную военную операцию. Актриса помогает российским военным, собирает им гуманитарную помощь.
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Анастасия Чубина