«Легче создавать контент»: Украинский блогер Артур Бабич стал гражданином РФ

13 декабря 2025, 16:34

Украинский блогер Артур Бабич получил гражданство России и зарегистрировал ИП

Артур Бабич (Фото: Telegram @babichartur)

Украинский блогер с миллионной аудиторией Артур Бабич получил российское гражданство и начал бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.