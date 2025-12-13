«Легче создавать контент»: Украинский блогер Артур Бабич стал гражданином РФ
Украинский блогер с миллионной аудиторией Артур Бабич получил российское гражданство и начал бизнес в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
После получения паспорта Бабич встал на учёт в налоговой службе как индивидуальный предприниматель. Он указал сферой деятельности художественное исполнение и рекламу. Отмечается, что в российском паспорте блогеру вернули отчество — теперь он снова Самвелович. В украинских документах отчество не указывают.
Артур Бабич переехал в Россию в 2018 году. После начала специальной военной операции он уехал в США, но затем сообщил о финансовых трудностях и перебрался в Армению. В декабре 2024 года блогер вернулся в РФ и заявил, что планирует остаться здесь навсегда, поскольку в России находится его основная аудитория и есть возможности для создания контента.
