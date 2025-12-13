Звёздный визажист Сердар Камбаров впервые появился на светском мероприятии с повзрослевшей дочерью
Визажист Камбаров с дочерью впечатлили парными образами на мероприятии Малахова
Звёздный визажист Сердар Камбаров редкий раз вышел в свет вместе с дочерью Амелией. Об этом сообщает Super.
Пара стала гостями закрытого Рождественского коктейля Андрея Малахова в галерее Adel, куда собрались представители творческой и светской элиты.
Отец и дочь выбрали гармоничные парные образы: коричневые водолазки и широкие светлые джинсы подчеркнули тёплую семейную связь и стильный вкус обоих.
Амелия акцентировала внимание на своих знаменитых кудрях, а Камбаров дополнил образ светлой сумкой, добавив элегантности и завершённости аутфиту.
