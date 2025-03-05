Выдумала роман с бизнесменом, стала жертвой преступников, любит экстрим: как живёт актриса Екатерина Маликова

Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)
Актриса и модель Екатерина Маликова сегодня празднует день рождения: ей исполняется 43 года. Как складывается её жизнь? Об этом читайте в материале «Радио 1».
Актёрская карьера
После окончания Школы-студии МХАТ Екатерину Маликову пригласили в труппу театра «Сатирикон», где она работала до 2012 года. Артистка играла в таких спектаклях, как «Синее чудовище», «Деньги», «Умереть от любви».
Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)
На большом экране Екатерина дебютировала в 2004 году, когда была студенткой: она снялась в картине «Ночной дозор». Всего в фильмографии актрисы насчитывается 60 работ, среди них: «Дневной дозор», «Любовники», «Я остаюсь», «Ещё один шанс», «Тариф Новогодний», «Мама-детектив» (сериал), «Карпов. Сезон второй» (сериал), «Куба» (сериал), «Секретарша» (сериал), «Коп», «Вскрытие покажет» (сериал), «В клетке» (сериал), «Волшебник», «Крюк» (сериал) и другие.
Личная жизнь
Екатерина Маликова сейчас не замужем, детей у неё нет. По словам актрисы, после 25 лет встретить свободного и нормального мужчину практически невозможно.
«Я в детстве очень любила сказки. И в жизни мне хочется того же. Чтобы я выходила замуж, плакала. Чтобы корону над моей головой несли. Хочу венчаться — чтобы были ощущения, что вот она, любовь, мы вместе навсегда. А дальше видно будет, разберёмся», — говорила как-то Маликова.В 2015 году она сообщила, что вышла замуж за предпринимателя, но имя избранника не раскрыла. Спустя время стало известно о разводе пары, вместе супруги были недолгое время.
Скандал с Александром Малисом
В 2019 году Екатерина Маликова заявила, что состояла в отношениях с бизнесменом Александром Малисом. По её словам, предприниматель дарил ей дорогие подарки, также подарил квартиру. Когда пара рассталась и Маликова улетела в Таиланд, то Александр пришёл в апартаменты, сменил замки и избавился от некоторых ценных вещей и бумаг.
Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)
Бизнесмен опроверг слова актрисы. Он рассказал, что между ним и Маликовой была только дружба, так как у него есть жена. А «проникновение» в квартиру он объяснил тем, что контролировал процесс ремонта.
«Квартира Катина, всё Катино. Она там делала ремонт. Потом уехала в Таиланд <…>. У неё стоял замок, который был у всех рабочих. Ремонт сделали, замок поменяли, я его отправил её другу. Пока делали ремонт, протёк потолок, вещи перевезли на вторую съёмную квартиру, на её же квартиру, она сама её сняла. Её же домработница перевозила. Есть фирма, которая перевозила вещи. Я же не руками их таскал, я это всё организовал. Для Кати же. <…>», — оправдывался бизнесмен.
Жертва воров
В январе 2023 года появилась новость о том, что в центре Москвы неизвестный украл зарядный кабель стоимостью 15 тысяч рублей от машины Екатерины Маликовой — электромобиля Tesla.
Как сообщал портал MK.RU, актриса обращалась с заявлением в полицию.
Как сейчас живёт Екатерина Маликова
По данным сервиса «Кинопоиск», последней работой актрисы был сериал «Первокурсницы» (2023 год).
Екатерина Маликова (Фото: Instagram*, @katerinamalikova)
Маликова находится в прекрасной форме, она утверждает, что не ограничивает себя в еде, при этом всегда прислушивается к потребностям организма.
«Я могу три дня есть пирожные без остановки. Потом о них полгода не вспомню. Иногда умираю — хочу съесть кусок мяса. Съедаю стейк с кровью и забываю о мясных продуктах на несколько месяцев», — рассказывала Екатерина.
Также Маликова любит путешествовать. Она предпочитает экстремальный туризм: прыгает с парашютом, занимается альпинизмом, дайвингом, рафтингом.
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*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России
Анастасия Чубина