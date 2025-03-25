Директор театра Вахтангова Крок отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым

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Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок отказался от сотрудничества с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Тот должен вот-вот выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Сразу после того, как накануне, 24 марта, стало известно, что Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство артиста и его адвокатов о возможности выхода по УДО, в СМИ сразу стали высказываться предположения, какие театры могли бы предложить Ефремову сотрудничество. Крок в разговоре с изданием «Абзац» решительно отверг такую возможность.
Кроме того, Крок добавил, что в их театре не рассматривается возможность осуществления постановок с приглашёнными актёрами, так как у них уже есть сформировавшаяся и сработавшаяся труппа. В том числе и поэтому Ефремову не стоит рассчитывать на приглашение в Театр Вахтангова.
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«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. ДТП на Садовом кольце и гибель человека – это всё звенья одной цепи, следствие того, как человек опускался», — сказал режиссёр.
Кроме того, Крок добавил, что в их театре не рассматривается возможность осуществления постановок с приглашёнными актёрами, так как у них уже есть сформировавшаяся и сработавшаяся труппа. В том числе и поэтому Ефремову не стоит рассчитывать на приглашение в Театр Вахтангова.
«У нас огромная своя прекрасная труппа. Мы вообще никого не приглашаем, а уж тем более Ефремова», — заключил Кирилл Крок.
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Александр Бойцов