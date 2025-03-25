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Машков раскрыл, готов ли работать с выходящим по УДО Ефремовым

Владимир Машков заявил, что пока рано говорить о работе с Михаилом Ефремовым
Владимир Машков (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Народный артист и глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков высказался о том, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым, который в начале апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.
Артиста заключили под стражу после ДТП со смертельным исходом в июне 2020 года, виновником которого он стал, сев на руль в нетрезвом виде. На днях суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Теперь поклонников волнует вопрос, вернётся ли актёр к профессиональной деятельности.

Машков в беседе с Life ответил на вопрос, готов ли взять Ефремова в свои режиссёрские работы. Он подчеркнул, что пока рано об этом говорить, поскольку артисту нужно выдохнуть, вернуться к привычной жизни, а дальше уже самому принять решение о будущей карьере.

«Мне трудно об этом говорить, давно (Михаила Ефремова, – прим. ред.) не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь – возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», – подчеркнул Машков.
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#колония
Юрий Назаров открыто заявил о внебрачном сыне Александра Ширвиндта: «Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов!»
Юрий Назаров сделал заявление о внебрачном сыне Александра Ширвиндта
25 марта 2025, 19:55

Александр Ширвиндт (фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Александра Ширвиндта не стало год назад, 15 марта. В честь годовщины его кончины близкие актёра пришли на его могилу.
В числе присутствующих были вдова режиссёра Наталья Белоусова и сын Михаил. Также рядом с ними находился политолог Фёдор Лукьянов, которого в театральной среде уже давно называют внебрачным сыном Ширвиндта.

Появившись в день смерти актёра в окружении его семьи, Лукьянов словно подтвердил своё родством с артистом. О ком, кто же родители журналиста-международника, сведений нет. В интернете сообщается лишь то, что он родился в интеллигентной семье.

Актёр Юрий Назаров, который много лет играл на одной сцене с Ширвиндтом и был его родственником, хоть и не кровным (жены артистов – Татьяна и Наталья – двоюродные сёстры), высказался об этом. На вопрос журналистов, сколько всё-таки наследников у покойного режиссёра, Назаров ответил неожиданно.

«Два сына! Миша Ширвиндт и Федя Лукьянов, большой человек!», – заявил актёр.
Он отметил, что жена Ширвиндта давно знала о внебрачном сыне своего мужа и принимала его в семью.

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#актёр
#родители
#семьи
#человек
#политолог
#сын
#режиссёр
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Актёр Сергей Бурунов рассказал о проблемах с алкоголем
25 марта 2025, 19:25

Сергей Бурунов (Кадр из видео: Телеграм @sergeyburunovofficial)

Популярный актёр Сергей Бурунов рассказал о периоде своей жизни, когда ему было очень непросто справляться с тягой к спиртному. Усилием воли и не без везения он сумел выбраться из пагубной ловушки, в которую его загнал «зелёный змий».
Во время подкаста DREAMCAST артиста спросили, как бороться с этим опасным пристрастием, как найти мотивацию. Ведь многие люди нормально себя ощущают в вечно полупьяном состоянии, а если и хотят, то не могут выбраться из этой ямы.

Бурунов сказал, что не употребляет алкоголь уже шесть лет, но прекрасно помнит, как ему было нелегко справиться с вредной привычкой, и понимает тех, кто пытается с ней бороться.

«А мотивация тут только одна, и очень простая: либо смерть, либо ты», — решительно заявил актёр.

Он также посоветовал раз и навсегда признаться себе, что алкоголь уничтожает, причём в самом прямом, физическом смысле. В доказательство Сергей Бурунов рассказал, что эта зависимость отправила на тот свет много его умных и талантливых друзей.

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#смерть
#алкоголь
#актёр
#свет
#мотивация
#люди
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Певица Женя Любич раскрыла пол и имя третьего ребёнка
Певица Женя Любич призналась, что родила сына
25 марта 2025, 19:16

Женя Любич (фото: Telegram @jenia_lubich)

Женя Любич раскрыла пол и имя ребёнка, которого родила дома.
На прошлой неделе певица стала многодетной матерью. Все девять месяцев Любич скрывала своё положение, продолжая при этом давать концерты. Сообщив о появлении третьего ребёнка в семье, она не раскрыла пол новорождённого. Однако сегодня в интервью VOICE певица сделала это.

«Как и первые два ребенка, мой третий появился на свет дома. Мне помогали муж и профессиональная акушерка-доула и остеопат в одном лице Ольга Чуракова. Здесь я сразу хочу оговориться, что никого и ни к чему не склоняю – это мой опыт и мой выбор, которые каждый раз требуют тщательной подготовки, включающей в себя и определенную диету, и физическую нагрузку, и регулярную баню, и, конечно, мощный психологический настрой!», – поделилась Любич.
В семье певицы и её супруга, исполнительного директора концертной компании «Артлайф» Дмитрия Кончаковского, растут семилетняя дочь Анна и трёхлетний сын Александр. Теперь певица призналась, что они стали родителями ещё одного мальчика.

«Муж очень трепетно относится к сыну. В случае с нашими старшими детьми мы вместе выбирали им имена. В этот раз имя ребенку выбирал муж! И я полностью поддержала этот выбор. Решили назвать его Василием, что в переводе означает царственный!», – поделилась исполнительница хита «Russian Girl».
Также Любич отметила, что не будет делать долгую паузу в карьере после третьих родов. Уже 24 мая она даст концерт в Москве, а в 28 мая – в Петербурге.

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Директор театра Вахтангова Крок отказался работать с выходящим по УДО Ефремовым
25 марта 2025, 18:59

Фото: istockphoto/Giancarlo Restuccia

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок отказался от сотрудничества с заслуженным артистом России Михаилом Ефремовым. Тот должен вот-вот выйти из колонии в рамках условно-досрочного освобождения (УДО).
Сразу после того, как накануне, 24 марта, стало известно, что Алексеевский районный суд в Белгородской области удовлетворил ходатайство артиста и его адвокатов о возможности выхода по УДО, в СМИ сразу стали высказываться предположения, какие театры могли бы предложить Ефремову сотрудничество. Крок в разговоре с изданием «Абзац» решительно отверг такую возможность.

«Я его совершенно не знаю, я вам честно скажу. Но то, что я видел, когда он был артистом театра «Современник» [и] выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. ДТП на Садовом кольце и гибель человека – это всё звенья одной цепи, следствие того, как человек опускался», — сказал режиссёр.

Кроме того, Крок добавил, что в их театре не рассматривается возможность осуществления постановок с приглашёнными актёрами, так как у них уже есть сформировавшаяся и сработавшаяся труппа. В том числе и поэтому Ефремову не стоит рассчитывать на приглашение в Театр Вахтангова.

«У нас огромная своя прекрасная труппа. Мы вообще никого не приглашаем, а уж тем более Ефремова», — заключил Кирилл Крок.

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#суд
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#следствие
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«Альфонс или абьюзер»: Психолог объяснила разницу поведения Давы с Бузовой и Краймбрери
Психолог Кардиакос: с Бузовой Дава не мог быть главным, а с Краймбрери может
25 марта 2025, 18:50

Давид Манукян (Дава) (Фото: Telegram-канал @davatelega)

Павел Воля расспросил Даву о новом статусе и надеялся узнать, кого ждет он и его супруга Мари Краймбрери. На вопросы Манукян отвечал юмористично, однако публика остановила свое внимание на фразе «Как жена скажет! Ты же знаешь, мы каблуки».
Почему с Мари Краймбрери Дава называет себя «каблуком», а в прошлых отношениях с Ольгой Бузой, по источникам СМИ, вел себя грубо и даже агрессивно?

Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила поведение Давы в обществе его спортивным прошлым.

«Дава — спортсмен, он добился определенных высот в спорте — это воспитало в нем волевой характер. Он переехал в Москву, и жизнь, к которой он стремился, складывалась постепенно. Он как спортсмен, как сын влиятельного отца-бизнесмена пробивался и двигался», — поделилась Кардиакос.

По ее словам, люди со спортивным прошлым часто добиваются большого успеха, потому что брать вершины, достигать целей — у них в крови.

Отношения с Бузовой


«Дава обладает некоторым пониманием семейной модели, где царит патриархат. И эту модель он переносил на отношения с Ольгой Бузовой. Он переехал в Москву, выпустил трек, который задал ему новую высоту, и тут же встретился с Олей. В его понимании он главный в семье, а с таким характером тяжело переживать, если женщина будет ему даже говорить что-то поперек», — сказала эксперт.

Ольга Бузова (фото: Telegram @byzovahouse)

Она добавила, что в моменты первого успеха эго Давы было уязвимо, и ему хотелось, чтобы им восхищались, чтобы его подбадривали и хвалили.

«Но Оля на пике своей популярности. Ей тоже нужно восхищение, она больше и больше зарабатывает, достигает. Вот здесь мужское эго, которое воспитано на семейных традициях, где главный — мужчина, может пошатнуться. И то, что мы видели в СМИ про их конфликты, о том, что Оля говорила про абьюз — это, возможно, был тот период, где Даве приходилось совмещать в себе стремление добиваться и понимание, что его женщина добилась большего, что, возможно, стоит пересмотреть модель семьи», — объяснила психолог.

По ее словам, у Давы в этот непростой период мог произойти стык с самим собой, что превратилось в злость и агрессию.


Отношения с Мари Краймбрери


Анастасия Кардиакос предположила, что в отношения с Краймбрери Дава компенсирует свою мужскую ролевую позицию.

Давид Манукян и Мари Краймбрери (Фото: Instagram*/dava_m)


«Мари обладает другой структурой характера, и сам Дава уже вырос, избавился от каких-то клише, пришел к собственному, более понятному образу. Хотя, возможно, это для него самого большой сюрприз», — отметила она.

Психолог добавила, что семью строят всегда два человека, поэтому нужно смотреть, как оба вкладываются в отношения.

Альфонс или не альфонс?


«Все-таки бэкграунд танцевального прошлого — это стать, красота, даже мужская кокетливость, которую можно принять за часть поведения альфонса. Но исходя из того, что я изучила, для него такое поведение органично, он не ощущает это как нечто зазорное, умеет отдавать и брать. Это помогает ему двигаться вперед», заключила Анастасия.

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