Машков раскрыл, готов ли работать с выходящим по УДО Ефремовым

Владимир Машков (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)
Народный артист и глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков высказался о том, готов ли он работать с Михаилом Ефремовым, который в начале апреля выйдет из колонии по условно-досрочному освобождению.
Артиста заключили под стражу после ДТП со смертельным исходом в июне 2020 года, виновником которого он стал, сев на руль в нетрезвом виде. На днях суд удовлетворил прошение Ефремова об УДО. Теперь поклонников волнует вопрос, вернётся ли актёр к профессиональной деятельности.
Машков в беседе с Life ответил на вопрос, готов ли взять Ефремова в свои режиссёрские работы. Он подчеркнул, что пока рано об этом говорить, поскольку артисту нужно выдохнуть, вернуться к привычной жизни, а дальше уже самому принять решение о будущей карьере.
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Машков в беседе с Life ответил на вопрос, готов ли взять Ефремова в свои режиссёрские работы. Он подчеркнул, что пока рано об этом говорить, поскольку артисту нужно выдохнуть, вернуться к привычной жизни, а дальше уже самому принять решение о будущей карьере.
«Мне трудно об этом говорить, давно (Михаила Ефремова, – прим. ред.) не видел. Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу. Это тоже путь – возвращение к жизни, с тем грузом и грехом», – подчеркнул Машков.Читайте также:
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Анастасия Чинкова