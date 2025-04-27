Отправляет интимные сообщения и караулит у дома: актриса Ольга Кабо рассказала о сталкере, преследующем её три года

Ольга Кабо (фото: ВКонтакте @olgakaboactress)
Ольга Кабо рассказала о сталкере, который мешает ей жить. Мужчина преследует 57-летнюю заслуженную артистку России уже три года.
Актриса очень переживает за собственную безопасность. Мужчина по имени Константин караулит её около подъезда, пытается подкупать охрану, чтобы подойти к квартире, а также отправляет сообщения интимного характера.
Константину удалось даже выйти на 14-летнего сына Кабо, которому он написал, чтобы через него пообщаться со звездой.
Актриса пытается находить способы, чтобы обезопасить себя и свою семью.
Кабо подчеркнула, что неоднократно обращалась в полицию, но там говорили, что состав преступления отсутствует.
К слову, Ольга ещё в студенческие годы научилась рукопашному бою. Она является единственной в России актрисой-каскадёром, которая сама выполняет все опасные трюки. Актриса готова постоять за себя, но всё же не выходит на улицу одна в ночное время и просит крепких мужчин провожать её после спектаклей.
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Константину удалось даже выйти на 14-летнего сына Кабо, которому он написал, чтобы через него пообщаться со звездой.
Актриса пытается находить способы, чтобы обезопасить себя и свою семью.
«Я когда приезжаю на гастроли, то показываю фотографию и говорю, что вот этот человек к сцене не должен подойти. В гостиницах то же самое. Были какие-то неприятные моменты. Теперь я очень осторожна», – рассказала Кабо в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.Выяснилось, что актрису преследует бывший чиновник из Омска. Константин был неоднократно судим и даже получал наказание за избиение сожительницы.
Кабо подчеркнула, что неоднократно обращалась в полицию, но там говорили, что состав преступления отсутствует.
К слову, Ольга ещё в студенческие годы научилась рукопашному бою. Она является единственной в России актрисой-каскадёром, которая сама выполняет все опасные трюки. Актриса готова постоять за себя, но всё же не выходит на улицу одна в ночное время и просит крепких мужчин провожать её после спектаклей.
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Анастасия Чинкова