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Отправляет интимные сообщения и караулит у дома: актриса Ольга Кабо рассказала о сталкере, преследующем её три года

Ольга Кабо рассказала об одержимом фанате, преследующем её
Ольга Кабо (фото: ВКонтакте @olgakaboactress)

Ольга Кабо (фото: ВКонтакте @olgakaboactress)

Ольга Кабо рассказала о сталкере, который мешает ей жить. Мужчина преследует 57-летнюю заслуженную артистку России уже три года.
Актриса очень переживает за собственную безопасность. Мужчина по имени Константин караулит её около подъезда, пытается подкупать охрану, чтобы подойти к квартире, а также отправляет сообщения интимного характера.

Константину удалось даже выйти на 14-летнего сына Кабо, которому он написал, чтобы через него пообщаться со звездой.

Актриса пытается находить способы, чтобы обезопасить себя и свою семью.

«Я когда приезжаю на гастроли, то показываю фотографию и говорю, что вот этот человек к сцене не должен подойти. В гостиницах то же самое. Были какие-то неприятные моменты. Теперь я очень осторожна», – рассказала Кабо в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.
Выяснилось, что актрису преследует бывший чиновник из Омска. Константин был неоднократно судим и даже получал наказание за избиение сожительницы.

Кабо подчеркнула, что неоднократно обращалась в полицию, но там говорили, что состав преступления отсутствует.

К слову, Ольга ещё в студенческие годы научилась рукопашному бою. Она является единственной в России актрисой-каскадёром, которая сама выполняет все опасные трюки. Актриса готова постоять за себя, но всё же не выходит на улицу одна в ночное время и просит крепких мужчин провожать её после спектаклей.

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Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
27 апреля 2025, 18:39

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Блогер Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника, чьё лицо и имя она не раскрывает.
23-летняя звезда соцсетей опубликовала ролик, в котором сначала показала свою детскую фотографию с обращением к себе: «Надеюсь, ты часто улыбаешься». После появляется кадр, связанный с её возлюбленным: «Малышка, он делает так, что ты улыбаешься каждый день!». Затем идёт видеоряд с дорогими подарками, которые Валя получает от тайного поклонника.

Карнавал показала роскошные букеты, а также два браслета от люксовых брендов. Первое украшение в виде гвоздя выполнено из розового золота и стоит порядка 800 тысяч рублей, а второе – от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами стоимостью два миллиона рублей.

Также избранник блогера вручил ей колье из жёлтого золота от CARTIER за почти миллион рублей и сумку Dior за 800 тысяч рублей.

Поклонники Вали Карнавал гадают, кто же её возлюбленный. Но все сходятся во мнении, что мужчина миллиардер.

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«Я никого ни к чему не призываю»: темное прошлое жены Джигана Оксаны Самойловой в эскорте, измены и заработки в сети
27 апреля 2025, 18:32

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

Экс-модели, блогеру, предпринимателю и маме четверых детей Оксане Самойловой сегодня исполнилось 37 лет. Наибольшую популярность девушка получила благодаря своим отношениям с рэпером Джиганом, который впоследствии стал отцом ее детей.
Пара вместе уже более 15 лет, их брак является одним из самых обсуждаемых и, по меркам некоторых, весьма необычным. Подробности — в материале «Радио 1».


Знакомство с Джиганом


Оксана Самойлова (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

Оксана Самойлова и Денис Устименко (настоящее имя Джигана) познакомились в 2009 году в ночном клубе. Начинающая модель привлекательной внешности тогда сильно приглянулась рэперу, и он без стеснения при первой же встрече предложил ей сняться у него в клипе.

Отношения развивались стремительно, и уже через две недели Оксана улетела с артистом на Сейшелы. После этого отдыха Самойлова стала его постоянной девушкой.

Стоит отметить, что про отношения и жизнь Оксаны Самойловой до романа с Джиганом мало известно. Известная блогер Елена Миро считает, что Оксана работала эскортницей и предоставляла свои услуги Денису Устименко-Вайнштейну. Однако отношения между рэпером и моделью сложились.

Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

В 2011 году Оксана Самойлова родила Джигану дочку Ариелу и только после этого вышла за артиста замуж. Свадьба состоялась в 2012 году. Пышного торжества не было, как и помолвочного кольца. В сентябре 2014 года в семье произошло еще пополнение — родилась вторая дочь, которую назвали Лея.

К моменту рождения второго ребенка Джиган стал более преуспевающим артистом, семья сменила скромную квартиру на апартаменты в центре Москвы, Самойлова запустила собственный бренд детской одежды и начала активно развивать соцсети.

В 2017 году, в день рождения Оксаны, на свет появилась их третья с Джиганом дочь, которую назвали Майей, а в 2020 году — сын Давид. Оксана Самойлова создала в сети образ примерной семьи, где она самая примерная жена, а Джиган — замечательный отец.

Измены, запрещенные вещества и рехаб


Пока Самойлова рисовала картину безоблачной семейной жизни, ее супруг времени даром не терял. Джигана часто СМИ уличали в изменах, но до 2020 года он находил слова отговорок для жены. После рождения сына счастливый отец пошел в разнос.

Он высказал своё мнение о том, что человек, который употребляет вещества, не может считаться достойным членом общества, и это касалось его бывшего друга Гуфа. Между ними начался конфликт на этой почве, и Гуф сказал, что зачем ты так говоришь, если сам у меня постоянно просишь это.

В интернете появились видеозаписи, на которых Джиган проводит время в клубах в компании женщин, не отличающихся высокой нравственностью. В дополнение к этому Устименко выходил в прямые эфиры в неадекватном состоянии, ругался при дочерях матом и на камеру сбрил брови.

Радость отцовства закончилась скандалами в семье, сильно подмоченной репутацией и госпитализацией в реабилитационный центр.


Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод
Психолог раскрыла секрет брака Джигана и Самойловой, после измен и заявления на развод

Развод


Оксана Самойлова и Джиган (Фото: Instagram*@samoylovaoxana)

После случившегося Оксана Самойлова наняла адвокатов и начала готовится к бракоразводному процессу. От былой идиллии не осталось и следа.

«Сложно принимать решения, когда у тебя четверо маленьких детей. Но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все годы счастливой жизни были обманом с его стороны. Он клялся здоровьем наших детей, умолял не верить сплетням. И я верила, потому что сама не способна на такое предательство», — написала тогда в своём блоге Оксана.

Однако Джиган, вернувшись после реабилитации, смог вымолить у супруги прощение. Совсем скоро в соцсетях снова появились совместные фото, и все вернулось к прежней идеальной семье.

Подписчики Самойловой буквально негодовали от столь быстрого примирения. Комментарии были засыпаны вопросами «почему?», «как?» и «как можно?».

«Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем! Я честно всё рассказала, честно сказала, что понятия не имею, правильно ли поступила. Но мне, очевидно, виднее, чем всем тем, кто раздает советы. Это моя жизнь, понимаете, не ваша. И муж это не ваш! И дети не ваши! Со своими делайте, что хотите. Я никого ни к чему не призываю и не говорю: «Делай, как я!» Не делайте, как я! Думайте своей головой и чувствуйте своим сердцем! Живите свою жизнь, не оглядываясь на окружающих! Если я ошиблась — это мои ошибки и мои уроки. На вас это никак не отразится, понимаете?» — отвечала Самойлова.

Был и положительный момент у этой драмы. За скандалом семьи наблюдали тысячи людей. Число подписчиков на странице обманутой супруги значительно возросло. Благодаря увеличению аудитории в социальных сетях, её доходы стали более существенными.

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«Надеюсь не умереть завтра»: Хакамада составила завещание и нашла опекуна для особенной дочери
Ирина Хакамада составила завещание и нашла опекуна для дочери
27 апреля 2025, 18:01

Ирина Хакамада (фото: Telegram @chillosophy)

Ирина Хакамада сообщила, что уже составила завещание и решила, с кем с случае её смерти останется дочь, страдающая синдромом Дауна.
70-летняя общественный деятель отметила, что приняла такое решение не из-за страха смерти, а исключительно из практических соображений. К тому же, она подчеркнула, что увлеклась походами в горы.

«Я написала завещание и оно лежит уже давно, потому что пойду на Кайлаш – это известная святая гора. Буддисты её обходит три дня, но надо выжить все эти дни в условиях очень маленького количества кислорода. Чем выше, тем меньше кислорода. Ну, мало ли чего там случится. Я страхуюсь, но я об этом не думаю. Я этого не боюсь, это чисто административный шаг. Подстраховка», – объяснила Хакамада с интервью Валерии Гай Германике.
28-летняя дочь знаменитости Мария Сиротинская, несмотря на особенности, приспособлена к самостоятельной жизни. Девушка работает, играет в театре, занимается спортом и мечтает о семье. Однако ей всё равно необходим опекун. Хакамада приняла решение, что после её смерти о дочери позаботится её старший брат.

«Опекуном будет сын. У него трое детей, они уже подрастут. Я надеюсь всё-таки не умереть в ближайшее завтра», – отметила журналист.
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#сын
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«Надо работать»: солисты «Дискотеки Аварии» рассказали о воспитании детей
Солисты группы «Дискотека Авария» заявили, что приучают детей к работе
27 апреля 2025, 17:39

Алексей Серов и Алексей Рыжов (фото: Telegram @DiskotekaAvariya)

Солисты группы «Дискотека Авария» рассказали о воспитании детей.
Недавно артисты представили новый трек, записанный совместно с Ольгой Бузовой. Песня получила название «Страна Аления». Сейчас идут съёмки клипа, на которых солисты пообщались с журналистами.

Алексей Серов по видеосвязи позвонил 16-летней дочери Полине, которая отметила, что ей очень нравится творчество отца и новый трек с Бузовой.

Девочка призналась, что её папа очень заботливый, переживает за её благополучие и даёт деньги на личные расходы. Однако, несмотря на это, Полина уже работает бариста в кофейне, чтобы привыкнуть ко взрослой жизни и научиться зарабатывать.

«Папа просто показывает мне как бы реальную жизнь, что надо работать. Если хочешь чего-то добиться, то надо приложить к этому усилия», – подчеркнула дочь музыканта в беседе с «Пятым каналом».
Алексей Рыжов также позвонил своей дочери Татьяне, которая подключилась вместе с внучкой артиста Анной. Девушка поздравила отца с премьерой и передала привет его коллеге Серову.

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«Настоящая рокерша»: Юлия Савичева разбила гитару на съёмках «Шоу Воли»
Певица Юлия Савичева разбила гитару на «Шоу Воли»
27 апреля 2025, 17:01

Юлия Савичева (фото: Instagram* @yuliasavicheva)

Юлия Савичева стала гостьей «Шоу Воли» на телеканале ТНТ. 38-летняя певица рассказала, что во время съёмок программы разбила гитару.
Артистка продемонстрировала несколько кадров со съёмки шоу. Юлия Савичева предстала в чёрном наряде с брюками и блузкой. Звезда эмоционально исполнила собственную композицию, после чего разбила гитару, как это делают настоящие рокеры.

Поклонники написали в комментариях Юлии, что она действительно настоящая рокерша. Теперь фанаты с нетерпением ждут выхода «Шоу Воли» с Савичевой.

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*запрещён в РФ
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