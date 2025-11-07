Вика Цыганова рассказала, как решила стать дизайнером

07 ноября 2025, 18:26

Вика Цыганова (Фото: Инстаграм* @vika.tsyganova63)

На сегодняшний день певица Виктория Цыганова не ограничивается лишь музыкальной деятельностью. Она также является талантливым дизайнером, создающим наряды с элементами национального орнамента и стиля. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.





По словам исполнительницы, с детства ей нравилось выделяться, она обожала наряжаться и переодеваться. Цыганова отметила, что первые ее «шедевры высокой моды» появились еще в школьные годы.



Спустя некоторое время Виктория создала несколько душегрей, украшенных вышивкой, бисером и мехом. Эти изделия быстро разошлись среди её подруг, вызвав огромный резонанс.





«Все вещи моего бренда TSIGANOVA вышиты вручную, переливающиеся цветы и птицы на кашемире — от особенных кашемировых коз, и, конечно, мех — гордость России. На каждую вещь уходит от 14 дней до полутора месяцев ручного труда. Вышивальщицы, швеи, скорняки — ремесленники, которые работают со мной уже много лет», — добавила Цыганова.