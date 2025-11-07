Вика Цыганова рассказала, как решила стать дизайнером
На сегодняшний день певица Виктория Цыганова не ограничивается лишь музыкальной деятельностью. Она также является талантливым дизайнером, создающим наряды с элементами национального орнамента и стиля. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.
По словам исполнительницы, с детства ей нравилось выделяться, она обожала наряжаться и переодеваться. Цыганова отметила, что первые ее «шедевры высокой моды» появились еще в школьные годы.
Спустя некоторое время Виктория создала несколько душегрей, украшенных вышивкой, бисером и мехом. Эти изделия быстро разошлись среди её подруг, вызвав огромный резонанс.
«Все вещи моего бренда TSIGANOVA вышиты вручную, переливающиеся цветы и птицы на кашемире — от особенных кашемировых коз, и, конечно, мех — гордость России. На каждую вещь уходит от 14 дней до полутора месяцев ручного труда. Вышивальщицы, швеи, скорняки — ремесленники, которые работают со мной уже много лет», — добавила Цыганова.
Виктория заключила, что её творчество невозможно повторить, поскольку каждая вещь уникальна.