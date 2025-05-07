Виктор Коэн может сесть на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой

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Виктору Коэну грозит тюремный срок. Блогер может может оказаться в колонии сроком на пять лет за мерч с насмешками над убитой им девушкой.
Как стало известно SHOT, действия Коэна могут быть квалифицированы как «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По УК РФ за это мужчине могут вынести реальный тюремный срок. Коэн быстро закрыл все свои соцсети, удалил фотки и прекратил продажу мерча. На футболке была изображена мясорубка, с помощью которой он измельчил останки девушки.
Житель Владивостока Виктор Коэн признал себя виновным в убийстве 26-летней подруги Галины Колядзинской. Он рассказал силовикам, что расчленил ее и сжег в лесу. Суд приговорил убийцу к лишению свободы почти на 10 лет.
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Житель Владивостока Виктор Коэн признал себя виновным в убийстве 26-летней подруги Галины Колядзинской. Он рассказал силовикам, что расчленил ее и сжег в лесу. Суд приговорил убийцу к лишению свободы почти на 10 лет.
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