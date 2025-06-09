Виктор Салтыков раскритиковал жюри шоу «Суперстар!»: «Я знал, что Соседов всегда повалит»
Виктор Салтыков обвинил Сергея Соседова в сильной критике на шоу «Суперстар!»
Звезда группы «Форум» Виктор Салтыков высказался о членах жюри шоу «Суперстар!». В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артист заявил, что прислушивался к мнению Леры Кудрявцевой, и отметил критику Сергея Соседова.
Салтыков победил во втором сезоне шоу «Суперстар!». Вспоминая о проекте, исполнитель хита «Белая ночь» отметил, что был готов к любым оценкам от жюри. Но более авторитетными для него стали слова Леры Кудрявцевой и Стаса Костюшкина.
«Я был готов ко всему со времен школы и пионерского лагеря. Вы сидели вдвоем и меня вдохновляли, ты и Стас, я понимал, вы мои люди. Стас и Лера, я ждал только ваших оценок», — подчеркнул певец.
Артист акцентировал внимание и на критике Сергея Соседова. Со слов Салтыкова, он всегда найдет, к чему придраться. Еще солист «Форума» высказался и о Маше Распутиной, которая «не догоняет по времени».
«На Соседова всегда ставил минимум — единицу и ноль. Я знал, что он всегда повалит», — уточнил Виктор.
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