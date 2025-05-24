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«Нечего сидеть на попе ровно»: Виктория Боня начала готовиться к восхождению на следующую гору

Боня начала готовиться к восхождению на гору К2
Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Недавно телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время такого испытания Боня столкнулась с множеством трудностей. У Виктории появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Звезда уточняла, что такие находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.

Накануне Боня заявила, что начала готовиться к новому восхождению, которое она запланировала на июль 2026 года.

«Я пошла готовиться уже к следующей горе. Она очень брутальная, мощная. Все мужчины ее боятся. Гора называется «К2» и она в Пакистане», — откровенничала Виктория в соцсетях.

Со слов Бони, К2 принадлежит к техническому классу гор, который телеведущая обожает. Она отметила, что любит именно карабкаться, а идти по плоской поверхности звезде трудно.

«Нечего сидеть на попе ровно», — добавила Виктория.

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Мизулина закатила сцену SHAMAN'у и ударила его букетом по лицу
24 мая 2025, 12:41

Екатерина Мизулина и SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN опубликовал новое видео с участием Екатерины Мизулиной. Однако в ролике вместо привычной идиллии пара показала ссору, в результате которой артист получил букетом по лицу от рассерженной избранницы.
Однако беспокоиться за звёздную пару не нужно. Они всего лишь снялись в клипе для новой песни Ярослава Дронова (настоящее имя артиста) «Первая любовь». Артист выпустил её 24 мая, когда во всех школах России проходят Последние звонки. Также в видео он использовал фрагменты с реальными подростками, отправившими ему ролики со всей страны.

«Волнующий, трогательный и важный этап для выпускников. Я рад в такой день представить новую песню и клип, который для многих старшеклассников, приславших свои видео, станет памятной открыткой на всю жизнь», – написал SHAMAN в своём Telegram-канале.
К слову, Мизулину в свой клип Дронов включил для привлечения внимания. На самом деле, у пары в отношениях всё хорошо. Артист и общественница начали встречаться зимой, а впервые объявили о своих отношениях 9 марта. Тогда SHAMAN во время своего сольного концерта позвал Екатерину на сцену и признался ей в любви. Теперь поклонники гадают, когда же певец сделает избраннице предложение.

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#любовь
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Коттедж за 115 млн рублей и несколько авто: раскрыто, чем владеет задержанный в аэропорту комик Нурлан Сабуров
Комик Нурлан Сабуров владеет коттеджем за 115 млн рублей и двумя эди
24 мая 2025, 12:20

Нурлан Сабуров (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Нарушивший миграционное законодательство России комик Нурлан Сабуров владеет роскошным коттеджем и земельным участком в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Артист живёт в закрытом элитном посёлке в доме, стоимость которого оценивается в порядка 115 миллионов рублей.

Земельный участок площадью 1285 квадратных метров в ЖК «Новорижский» Сабуров приобрёл в феврале 2022 года. Его стоимость составляет около 12,2 миллионов рублей.

На территории расположен шикарный коттедж, рыночная стоимость которого может достигать 115 миллионов рублей. Там стендапер проживает с женой и тремя детьми.

Также у 33-летнего Нурлана есть два автомобиля: «Гелендваген» (Mercedes G-класса) за 20 миллионов рублей и Cadillac Escalade за 11 миллионов рублей.

Напомним, что 19 мая Сабурова задержали в аэропорту Шереметьево, когда он возвращался с гастролей. Выяснилось, что комик нарушил миграционное законодательство – превысил допустимый срок пребывания в стране 90 дней (он находился в России 114 дней).

Нурлан отделался штрафом. Еду дали две недели, чтобы покинуть Россию и вновь въехать в страну по всем правилам.

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#артист
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«Бедрос чувствовал, что осталось немного»: Филипп Киркоров исполнил последнюю волю отца
Филипп Киркоров исполнил последнюю волю отца на сцене Петербурга
24 мая 2025, 12:10

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)

Филипп Киркоров провел двухдневный концерт в Санкт-Петербурге, исполнив последнюю волю своего отца, который скончался в середине марта в возрасте 92 лет.
«Бедрос чувствовал, что осталось немного. Папа меня сразу предупредил, что не нужно горевать, отменять концерты. Взял с меня обещание — все концерты провести и подарить людям праздник. И чтобы прозвучала его любимая песня Guardacheluna», — рассказал поп-король.
Последний разговор отца с сыном состоялся незадолго до смерти.
«Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь», — поделился певец.
Отец всегда поддерживал сына. В свое время даже переехал из Нижнего Новгорода в Москву, чтобы помогать с внуками.
«Отец — это твои корни. Когда его не становится, ты будто остаешься без части себя. Это боль, к которой невозможно быть готовым. Но я благодарен Богу за каждый день, что мы были вместе», — добавил Киркоров-младший.
Теперь опорой в жизни артиста стали дети — Мартин и Алла-Виктория, которые учатся за границей, но ежедневно созваниваются с отцом, пишет «СтарХит».

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Стендапер Ваня Усович во второй раз стал отцом — фото
24 мая 2025, 12:08

Ваня Усович с женой Анастасией (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)

Белорусский комик Ваня Усович стал отцом во второй раз. Фотографию новорожденного опубликовала его жена Анастасия в личном блоге.
Супруга стендапера поделилась фотографией, на которой их с Усовичем старший сын Даниил нежно целует малыша. Пара не стала раскрывать пол ребенка или день его рождения.

Последней публикацией в блоге Анастасии была ее фотография с заметно округлившимся животом. Она выложила ее 18 апреля. Многие фолловеры не могли дождаться, чтобы увидеть второго ребенка комика.

«Настя, какова красота», «Так ждем этого пузожителя», «Глядя на вас захотелось второго», — писали они.

Дети Вани Усовича (Фото: Инстаграм* @nastya_bells_)


Напомним, Ваня Усович и его супруга Анастасия также воспитывают сына Даниила, который родился в 2022 году. Белорусский комик, который когда-то покорил российскую публику, не дает концерты с 2023 года.

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#ребёнок
#супруги
#юмор
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Бывшая Лепса рассказала о встрече с его 19-летней невестой в ресторане
24 мая 2025, 12:01

Григорий Лепс и Аврора Киба (фото: Instagram* @avrorakiba)

Модель и блогер Елизавета Ридель высказалась об отношениях Григория Лепса с 19-летней Авророй Киба. 27-летняя звезда, которой несколько лет назад приписывали роман с певцом, призналась, что осталась под приятным впечатлением от новой избранницы артиста.
Ридель посетила XIV Русскую Музыкальную Премию телеканала RU.TV, где пообщалась с журналистами.

«Я знакома с Авророй. Прекрасный человек, такая симпатичная девочка. Как-то ужинали в одной компании, и она на меня произвела хорошее впечатление», – отметила Ридель в беседе с 7Дней.ru.
Примечательно, что теперь Елизавета утверждает, что никогда не виделась с Лепсом, хотя ранее их часто видели в компании друг друга. Также блогер утверждала, что артист ей симпатичен не только как исполнитель, но и как мужчина.

Ридель также кратко высказалась о своей личной жизни. Она отметила, что её сердце занято, но раскрывать личность возлюбленного не стала. Женщина объяснила это тем, что пока между ними не завязались серьёзные отношения.

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*деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
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