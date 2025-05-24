«Нечего сидеть на попе ровно»: Виктория Боня начала готовиться к восхождению на следующую гору

Модель и блогер Елизавета Ридель высказалась об отношениях Григория Лепса с 19-летней Авророй Киба. 27-летняя звезда, которой несколько лет назад приписывали роман с певцом, призналась, что осталась под приятным впечатлением от новой избранницы артиста.