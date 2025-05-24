«Нечего сидеть на попе ровно»: Виктория Боня начала готовиться к восхождению на следующую гору

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)
Недавно телеведущая Виктория Боня завершила свое восхождение на гору Эверест. Звезда поднялась на вершину 8848 метров со второго раза.
Во время такого испытания Боня столкнулась с множеством трудностей. У Виктории появились проблемы со здоровьем, она сбросила вес. Поднимаясь на вершину, телеведущая увидела тело альпиниста, который погиб, спускаясь с горного склона. Звезда уточняла, что такие находки на пути к высшей точке планеты — не редкость. Тем не менее, несмотря на все сложности и опасности, Виктория рада, что решилась на это испытание.
Накануне Боня заявила, что начала готовиться к новому восхождению, которое она запланировала на июль 2026 года.
Со слов Бони, К2 принадлежит к техническому классу гор, который телеведущая обожает. Она отметила, что любит именно карабкаться, а идти по плоской поверхности звезде трудно.
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Накануне Боня заявила, что начала готовиться к новому восхождению, которое она запланировала на июль 2026 года.
«Я пошла готовиться уже к следующей горе. Она очень брутальная, мощная. Все мужчины ее боятся. Гора называется «К2» и она в Пакистане», — откровенничала Виктория в соцсетях.
Со слов Бони, К2 принадлежит к техническому классу гор, который телеведущая обожает. Она отметила, что любит именно карабкаться, а идти по плоской поверхности звезде трудно.
«Нечего сидеть на попе ровно», — добавила Виктория.
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Ольга Енгалычева