«Оторва»: Григорию Лепсу грозят неприятности в случае женитьбы на Авроре Кибе

18 октября 2025, 16:56

Окружение Лепса выразило обеспокоенность поведением его невесты Авроры Кибы

Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Окружение 63-летнего певца Григория Лепса по-новому оценивает его 19-летнюю невесту Аврору Кибу. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на анонимного источника, близкого к Лепсу.





Аноним заявил, что если раньше девушка вызывала симпатию, то теперь её непредсказуемое поведение беспокоит некоторых знакомых артиста.

«Она многим сначала понравилась. Молодая, красивая, милая. Но со временем стало понятно, что она, как бы так мягче выразиться, оторва», — высказался источник.

«Не держит себя в руках, ну и позволяет себе сказать лишнего. Гриша тоже такой, но он мужчина и у него статус. А она не с того начинает. Может и нарваться не на того человека», — пояснил аноним.