«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру

Аня Покров (Фото: соцсети)
Певица Аня Покров купила матери квартиру в подарок на день рождения. Об этом она радостно сообщила в социальных сетях. Известно, что артистка самостоятельно зарабатывает с 14-ти лет.
«С днем рождения, моя любимая мама! Я рада, что выросла и могу исполнять твои мечты! Но что там квартиры... ты достойна всего этого мира! Спасибо тебе за жизнь! Я люблю тебя», — написала девушка на личной странице.Фолловеры оценили поступок знаменитости, к ним также присоединились блогеры, включая актрису Наталью Рудову.
Ранее стало известно, что актриса Наталья Рудова показала свою фигуру после отдыха на островах. Теперь, по ее словам, она готова вернуться в столичную суету, сбросив лишние килограммы.
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