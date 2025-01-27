Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру

«Могу исполнять твои мечты!»: Аня Покров купила маме квартиру

Аня Покров подарила маме квартиру на день рождения
Аня Покров (Фото: соцсети)

Аня Покров (Фото: соцсети)

Певица Аня Покров купила матери квартиру в подарок на день рождения. Об этом она радостно сообщила в социальных сетях. Известно, что артистка самостоятельно зарабатывает с 14-ти лет.
«С днем рождения, моя любимая мама! Я рада, что выросла и могу исполнять твои мечты! Но что там квартиры... ты достойна всего этого мира! Спасибо тебе за жизнь! Я люблю тебя», — написала девушка на личной странице.
Фолловеры оценили поступок знаменитости, к ним также присоединились блогеры, включая актрису Наталью Рудову.



Ранее стало известно, что актриса Наталья Рудова показала свою фигуру после отдыха на островах. Теперь, по ее словам, она готова вернуться в столичную суету, сбросив лишние килограммы.

Читайте также:

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку

Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Рудова показала фигуру в топе и трусиках после отдыха на Бали
Рудова похудела после отдыха на Бали
27 января 2025, 22:47

Телезвезда Наталья Рудова похудела после отдыха на Бали. Как пишет Voice, артистка регулярно занимается спортом и старается питаться правильно. В столицу 41-летняя актриса вернулась, сбросив лишние килограммы.
«Кто-то похудел в отпуске», — отметила Рудова, опубликовав снимок в топе и трусиках.

Наталья Рудова (Фото: соцсети)

Вместе с тем, отдыхая, Рудова дала себе поблажку, несильно ограничивая себя в плане рациона. Стоит отметить плоский живот и рельеф на прессе знаменитости.

Что касается украшений, на фото видно пирсинг, а также несколько браслетов. А вот макияжем Рудова пренебрегла, просто распустив светлые волосы.

Наталья Рудова, по ее собственному признанию, готова вернуться в московскую суету.

Читайте также:

«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Миллион семьсот даешь, и он на свободе»: как у жены Гобозова просили взятку
Гобозов рассказал, что у его жены просили взятку за его освобождение
27 января 2025, 22:28

Александр Гобозов (Фото: соцсети)

У жены звезды реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова Светланы неизвестные просили сумму в один миллион семьсот тысяч рублей за его освобождение. По словам знаменитости в интервью на RuTube-канале «Нуллиардер», осенью 2023 года ему вменяли статью «Разбой».
«…Короче, миллион семьсот даешь, и Гобозов на свободе. То есть я преступник плачу миллион семьсот, и я больше не преступник! — рассказал Гобозов, пересказывая беседу Светланы с незнакомцами.

Александр Гобозов заключил, что сотрудники органов должны докапываться до истины. При этом погрешности не исключаются, считает мужчина.

«Я согласен с тем, что могут быть погрешности. Но, когда закон пишется за определенную сумму денег… Что-то не то», — резюмировал Гобозов.

Перед этим стало известно, какую работу нашел себе артист Михаил Ефремов. Читайте подробнее в материале «Радио 1».

Читайте также:

Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей

Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой

Агата Муцениеце увлеклась биатлоном
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#деньги
#взятка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собчак пожалела модель: Перминову ждет тяжелый суд с Лебедевым за детей
Собчак считает, что Перминову ждет судебная битва с Лебедевым
27 января 2025, 20:01

Фото: iStock/AMilkin

Российская журналистка Ксения Собчак публично заявила о предстоящих судебных разборках модели Елены Перминовой с олигархом Александром Лебедевым, пишет «7Дней.ру».
Перминова в конце прошлого года ушла от Лебедева. По ее словам, с отцом своих детей она рассталась в хороших отношениях.

Блогер рассказала, что за последнее время в средствах массовой информации начали появляться публикации о том, что Лебедев является образцовым отцом, а модель только и делает, что развлекается на модных показах.

«А вот пошли проплаченные посты про то, какой Александр Лебедев хороший отец. Обратите внимание на сеточку. Судя по всему этому, тяжелого суда все-таки Лене не избежать… А жаль», — пояснила Собчак.

Напомним, Елена родила от Александра четверых детей.

Читайте также:

Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой
#деньги
#жизнь
#отец
#мужчины
#блогер
#дети
#суд
#брак
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Будет снова грести миллионы: Михаил Ефремов нашел себе работу на свободе
360.ru: режиссёры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы
27 января 2025, 19:51

Михаил Ефремов (Фото: кадр из передачи «Школа злословия»)

Российские режиссеры начали ездить в колонию к отбывающему наказание за смертельное ДТП Михаилу Ефремову. Об этом информирует источник портала 360.ru.
Уточняется, что причиной визитов является то, что актера могут освободить в рамках УДО. Согласно информации источника, занятость Ефремова наполовину сформирована до 2027 года.

В рамках проб режиссеры обращают отдельное внимание на зубы актера, так как у заключенных они бывают плохими, однако у Ефремова с этим проблем якобы нет, говорится в материале портала.

Напомним, Михаил Ефимов вот уже почти четыре года находится в тюрьме. Артист может освободиться по УДО уже в текущем году и продолжить ​сниматься в кино.

Читайте также:

Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар

Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой

Астролог Василиса Володина вернулась на Первый канал после ссоры с Гузеевой
#деньги
#зубы
#занятость
#мужчины
#артист
#кино
#актёр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хаматову выгоняют из Латвии, концерты Галкина отменяют по всему миру, а по Невзорову плачет психушка: как живут предавшие Россию «звезды»
27 января 2025, 19:48

Андрей Макаревич с женой (Фото: соцсети)

Артисты, которые покинули страну после начала СВО, прилагают все усилия, чтобы продемонстрировать своё благополучие за рубежом. Как показало время, кто громче всех был против, тому сложнее оказалось прижиться в новой стране. В материале «Радио 1» свежая подборка новостей про релокантов.

Чулпан Хаматовой грозит депортация из Латвии


Чулпан Хаматова (Фото: скриншот к/ф «Зулейха открывает глаза» ТК Россия 1)

Предавшая Родину после начала СВО Чулпан Хаматова* искренне верила, что в Латвии у неё всё будет хорошо. В самом начале всё было именно так: она приобрела коттедж ценой в полумиллиона евро, получила разрешение на проживание в стране, её приняли в театральную труппу в Риге и дали возможность получать достойную заработную плату.

Однако осенью 2024 года все изменилось. В соответствии с обновлённым законодательством государства, для получения разрешения на проживание необходимо не только приобрести недвижимость на его территории, но и владеть языком страны. В случае с Хаматовой* это подразумевает, что она должна владеть разговорным и письменным латышским языком, а она только приступила к его изучению. Кроме того, чтобы обладать ВНЖ в Латвии, необходимо быть официально трудоустроенным, но и тут появились проблемы.

В Рижский театр ее взяли, только вот постановки с ее участием популярностью не пользовались, а премьеру гастрольного спектакля «Записки сумасшедшего» и вовсе пришлось отменить. Актриса без знания языка из Чулпан* вышла не самая лучшая. Как говорят инсайдеры, Хаматову* решено уволить, а также отменить все спектакли, ранее выходившие с ней. Так как требования латышского законодательства актрисой не соблюдены, Хаматову предупредили о депортации.

Русофоб Александр Невзоров


Александр Невзоров* (Фото: скриншот т/п «600 секунд» Пятый канал)

По некоторым данным, журналист, покинувший Россию, находится либо в Израиле, либо в Италии. Однако, где бы он ни находился, он продолжает распространять о России негативную информацию, порой граничащую с бредом.

На родине на Александра Невзорова* давно завели уголовное дело о публичном распространении фейков о действиях Вооружённых сил России. Причиной стал пост о Мариуполе. Вскоре последовало и второе уголовное дело. На этот раз поводом послужили ложные сведения о событиях в Буче, которые распространял Невзоров*. После этого журналист был объявлен в розыск, и ему заочно вынесли приговор, согласно которому он должен провести восемь лет в колонии.

Облив грязью ныне живущих в России, журналист принялся за давно усопших великих российских деятелей. По его мнению А.С. Пушкин писал «откровенно дегенеративные казённые стихи», а в космос летал не советский космонавт Юрий Гагарин, а ракеты фашисткой Германии. Порцией нового бреда Невзорова стало высказывание о «России — стране орков, опасной для мировой цивилизации». Впрочем, в сети уже давно поговаривают о его психическом нездоровье.

От Максима Галкина уже устали


Максим Галкин* с семьей (Фото: соцсети)

Содержащий большую, привыкшую к роскоши семью Галкин* вынужден кататься по миру в поисках заработков. Стран, в которых артист выступает, не перечесть. Так если бы просто выступал, но каждое его выступление сопровождается националистическими лозунгами в поддержку бандеровского режима и порциями грязи в сторону РФ. Публика уже устала от его пропаганды. Билеты на концерты в Европе продаются с трудом, а другие страны начали просто отменять выступления. Так два концерта в Астане и Алма-Ате не провели из-за якобы из-за технических работ.

Арабские эмираты пошли другим путем — они дали провести выступления в стране, а после оштрафовали артиста на 100 тысяч дирхам (почти 2,4 млн рублей) за антироссийских репризы. После такого хода Максим Галкин* сам отказался от концертов в ОАЭ.

15 января этого года появилась информация, что и в Таиланде отменили концерты Максима Галкина*. В планах юмориста были выступления в Паттайе и на Пхукете 24 и 25 января. Концерт в Южной Паттайе должен был состояться в пятизвёздочном отеле Royal Cliff. Второе мероприятие с участием артиста намечалось на Пхукете, в отеле Royal Phuket City Hotel. Однако позже СМИ Таиланда сообщили, что оба мероприятия отменены. Предполагаемой причиной отказа также являются политические высказывания юмориста со сцены.

Андрея Макаревича* забыли лишить звания «народного»


Андрей Макаревич* (Фото: соцсети)

Музыкант Андрей Макаревич* был в числе тех, кто не смог промолчать и не критиковать страну, в которой он десятилетиями наживал состояние. В марте 2022 года Макаревич* спешно уехал в Израиль, обозвав оставшихся в ней граждан «мудачьём». 2 сентября 2022 года Министерство юстиции его внесло в список иностранных агентов. Какое-то время Макаревич* продолжал давать интервью и критически высказываться о России, но в 2023-м году стал спокойнее.

Сейчас артист дает редкие концерты в Европе, как сольно, так и в составе группы «Машина времени». Но о большом количестве поклонников за рубежом говорить не приходится. Сейчас певец учит иврит, только знания применять почти негде, Израиль переполнен релокантами.

Спустя долгое время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заметил, что Макаревича* не лишили звания народного артиста РФ и он до сих пор получает пенсию с надбавкой. А это около 60 тыс. рублей в месяц за счет граждан и страны, презираемой артистом. Общественность активно поддержала инициативу Бородина.

Читайте также:

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

«Крысы продажные»: слухи о разводе, попытка воевать за ВСУ и гнев украинцев, как сейчас живут Потап и Настя Каменских

«Сидеть с никчемной мамой»: Наталья Бочкарева высмеяла женщин, посвятивших себя детям

* Признан иноагентом в РФ
#приговор
#россия
#радио 1
#деньги
#евро
#дело
#космос
#израиль
#певец
#концерт
#уголовное дело
#соцсети
#журналист
#пушкин
#театр
#розыск
#недвижимость
#фото
#сми
#космонавт
#музыкант
#страны
#глаза
#мероприятия
#язык
#коттедж
#мужчины
#билеты
#актриса
#интервью
#стихи
#счёт
#информация
#артист
#сво
#всу
#ракеты
#рф
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта личность мужа Анастасии Уколовой
Super: мужа Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой
27 января 2025, 19:13

Анастасия Уколова (Фото: соцсети)

Супруга актрисы Анастасии Уколовой зовут Юрий Горовой. Личность мужчины, которого тщательно скрывала селебрити, раскрыли журналисты издания Super.
Известно, что ему 31 год и он является адвокатом в одной из юридических фирм. Знакома пара была долгие годы, когда Уколовой было 13 лет, а встретились молодые люди в Пятигорске. Для обоих это уже не первый брак.

Уколова вновь стала популярной осенью прошлого года, поэтому фанаты захотели знать больше про ее личную жизнь. Девушка скрывала мужа на всех общих снимках.

Свадьбу Горовой и Уколова сыграли летом 2022 года, а в сентябре на свет появился мальчик Егор. Родители Юрия Горового занимаются бизнесом, а именно, разводят породистых котов и собак.

Ранее сообщалось, чем в настоящее время занят певец Оскар.

Читайте также:

Агата Муцениеце увлеклась биатлоном

Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#актриса
#театр
#кино
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Уехал в США и сменил пол: чем сейчас занимается исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар
27 января 2025, 19:03

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Между мной и тобой»)

В конце 90-х – начале 00-х годов на отечественной сцене блистал поп-исполнитель по имени Шамиль Малкандуев, который получил всеобщую популярность под сценическим именем Оскар. Его главный хит – «Между мной и тобой», а также не менее популярные песни «Бег по острию ножа» и «Паноптикум» занимали верхние строчки отечественных хит-парадов.
После очень длительного перерыва исполнитель снова заявил о себе, однако его давние поклонники были в шоке и не могли поверить своим глазам. Если бы певец (а точнее, теперь певица) не пояснил, что в прошлом он был тем самым Оскаром, то, вероятнее всего, музыкант так бы и остался неузнанным. О том, что же произошло с Оскаром и как он живет сейчас, расскажет редакция «Радио 1».

Интерес к моде и косметике: как прошло детство певца Оскара


Будущий певец родился в Нальчике 15 января 1979 года в строгой и консервативной семье военнослужащего. Через несколько лет главу семейства по службе перевели в Якутию, куда он уехал вместе с семьей. Там Шамиль прожил до 12 лет.

Уже в детстве мальчик заметно отличался от своих сверстников. Его не интересовала мода, причем не только в одежде, но и в косметике. За это в старших классах Шамиля стали называть Мадонной, сравнивая с западной певицей. Такое прозвище для мальчика считалось оскорбительным, но будущему музыканту оно даже льстило.

Школу молодой человек заканчивал в родном Нальчике, а после получения аттестата, по настоянию родителей, поступил в престижный Кабардино-Балкарский государственный университет им. Бербекова на юридический факультет. Стоит отметить, что юриспруденция его практически не интересовала.

В конце 90-х годов Шамиль отправился покорять Москву, чтобы стать прославленным музыкантом. Незадолго до этого, на музыкальном фестивале в Нальчике, он познакомился с рок-музыкантом Артуром Ацаламовым, который потом написал для него несколько песен, ставших хитами.

Карьерный взлет


В Москве Шамиль начал выступать в клубах и вскоре привлек внимание известного продюсера Сергея Изотова, который предложил ему сотрудничество. С этого предложения началась профессиональная музыкальная карьера певца и его головокружительный взлет.

С подачи Изотова будущий поп-певец начал выступать под сценическим именем Оскар. Продюсер создал для своего подопечного интересную легенду, согласно которой, тот, якобы, угодил в горах под завал, был на волосок от гибели, и несколько лет пролежал в коме, а когда очнулся, то обнаружил в себе вокальный талант, которого раньше не было.

Певец Оскар (Фото: кадр из клипа «Бег по острию ножа»)

В 2000 году вышел дебютный музыкальный альбом Оскара под названием «Бег по острию ножа». Он пользовался огромным успехом у молодежи. Затем вышли еще два не менее успешных альбома. Песни исполнителя постоянно звучали на радио, а видеоклипы были хитами отечественных музыкальных каналов.

В 2001 году Оскар получил престижную музыкальную премию «Золото граммофон» за песню «Между мной и тобой».

Ссора с продюсером и спад популярности


Спустя два года у Оскара произошел серьезный конфликт с Сергеем Изотовым, после чего их сотрудничество было прекращено. Продюсер лишил певца прав на сценическое имя Оскар, под которым тот прославился.

После ссоры с Изотовым Шамилю пришлось начать выступать под настоящим именем, которое далеко не всем было знакомо. Он выпустил альбом, но данная работа не имела особого успеха и отклика у фанатов.

Певец Оскар (Фото: соцсети)

После нескольких провальных попыток возвратить себе былую популярность, музыкант решил перебраться за океан и попытать счастья в США. В Нью-Йорке Малкандуев поступил в киношколу, а также организовал собственный музыкальный проект, получивший название «The Oskar&Psycholovers», имевший определенный успех за рубежом.

Шамиль записал несколько музыкальных альбомов с треками на русском и английском языках, снял видеоклип на композицию «Lucky number».

Личная жизнь Оскара


Личная жизнь певца всегда оставалась скрыта от посторонних глаз. В одном из интервью Шамиль признался, что ему в равной степени всегда нравились и мужчины и женщины. А позже он заявил, что с детства ощущал себя женщиной, но подавлял это в себе, боясь осуждения семьи и друзей.

Уехал в США и сменил пол


В 2019 году Оскар решил сменить пол. После этого он продолжил свою творческую деятельность под именем Scarlett la Queen. Стоит отметить, что многие поклонники исполнителя хита «Между мной и тобой» до сих пор не знают, как реагировать на его нынешний образ и обновленное творчество.

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины

Сегодня Скарлетт регулярно принимает участие в провокационных фотосессиях, утверждая, что теперь может не стесняться и не прятать себя.

Оскар мечтает вернуться в Россию


В июле 2024 года стало известно, что Шамиль хочет вернуться в Россию ради «нормальной» жизни. Сегодня автор хита «Между мной и тобой» живет на улицах Нью-Йорка. Ему нужны деньги и помощь психиатра, утверждают СМИ.

Уточняется, что друзья поп-звезды переживают за ментальное здоровье Оскара, которое он погубил алкоголем и гормональными препаратами. Они собирают средства на то, чтобы оплатить Шамилю (Скарлетт) лечение в психиатрической клинике, возможный переезд в столицу или квартиру.

Читайте также:

Родилась мертвой, мечтала стать киллером и получала деньги от состоятельного мужчины: как сложилась жизнь актрисы Анны Уколовой

«Все зависит от Трампа»: Ирина Безрукова оценила шансы Юрия Борисова на «Оскар»

Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе с Бараком Обамой
#сша
#бег
#деньги
#музыка
#помощь
#работа
#певец
#права
#конфликт
#переезд
#здоровье
#лечение
#жизнь
#творчество
#певица
#музыкант
#рок
#мужчины
#карьера
#продюсер
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агата Муцениеце увлеклась биатлоном
27 января 2025, 18:18

Агата Муцениеце (Фото: соцсети)

Актриса театра и кино Агата Муцениеце увлеклась биатлоном. Об этом она сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото с винтовкой.
Агата Муцениеце недавно занялась утренними пробежками, а сегодня она похвасталась своим новым хобби, опубликовав фото с винтовкой.

«Попала пять из пяти!» — так Муцениеце подписала кадр.
Она также разместила ролик, на котором видно, как она поражает одну мишень за другой.

Недавно Муцениеце вернулась с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась в компании нового возлюбленного Петра Дранги. Дети актрисы в это время были с отцом Павлом Прилучным.

Читайте также:

Адвокат опровергла слухи об огромных алиментах Прилучного в пользу Муцениеце

Девственница с пластическими операциями: как Зепюр удалось завоевать сердце Прилучного и какие тайны скрывает её семья?

«Бабушка хайпует»: новый возлюбленный Муцениеце Дранга сделал заявление на фоне скандала актрисы с Прилучным
#дети
#семья
#сердце
#адвокат
#фото
#компании
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роман со стриптизёршей, суды с бывшей и слухи о психбольнице: как сейчас живёт звезда «Дома-2» Вячеслав Венгржановский
27 января 2025, 18:18

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Кажется, что Ярослав Шурупов — один из тех, кто помогал реалити-шоу «Дом-2» держать высокие рейтинги за счёт скандалов и странного поведения. Назвавшись Венцеславом Венгржановским и придя на проект, он стал одной из самых ярких звёзд «телестройки».
Как складывается его жизнь после ухода с ТВ? Читайте в материале «Радио 1».


«Построй свою любовь»



Венцеслав пришёл на телешоу в 2009 году. Сначала он дружил с Инной Воловичевой. Девушка не планировала строить отношения с парнем, обладающим неординарным характером и внешностью.

Первой избранницей Венгржановского на проекте стала Жанна Алыбаева. Однако, спустя год пара распалась, так как между ними часто случались конфликты.

Во время пребывания на шоу Венцеслав два раза женился.

Венцеслав Венгржановский и Инна Воловичева(Фото: соцсети)

Первой его женой стала Екатерина Токарева, они сыграли свадьбу в канун Нового года. Увы, молодые люди вскоре расстались.

Другой его суженой была бывшая стриптизёрша Екатерина Король. С ней Венцеславу тоже не удалось сохранить любовь.

После череды неудачных отношений он решает покинуть реалити-шоу.


Реальная жизнь



После проекта Венцеслав встретил Дарью Некрасову, на которой он женился в марте 2020 года.

Дарья терпела непростой характер своего возлюбленного, однако, её не хватило надолго. Их развод активно освещался в СМИ и обсуждался в соцсетях.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Некрасова признавалась, что они с мужем постоянно ругались. Девушка выгоняла Венцеслава из квартиры, в которой, помимо них, проживали мама и племянница женщины. В марте 2023 года Дарья подала документы на развод, но Венгржановский отказал ей.
«Он сам предлагал развестись через МФЦ, но потом передумал. Возможно, чтобы отомстить мне. В результате разводиться пришлось через суд. Но первая попытка оказалась неудачной по вине работников, которые не обновили реквизиты для оплаты госпошлины», — цитирует слова Некрасовой «Пятый канал».
Жена заблокировала Венцеслава в мессенджерах. Связь между ними некоторое время поддерживала её мама. Она просила развестись мирным путём, но и ей звезда «Дома-2» отказал. Некрасова второй раз подала заявление в суд.
«Он прислал злобное СМС-сообщение, что ему некогда этим заниматься. Я понимаю, что он делает это специально, чтобы насолить», — рассказывала Дарья про нападки со стороны бывшего возлюбленного.


Возвращение на ТВ



Долгое время Венгржановский не появлялся на телевидении, и лишь в 2017 году вернулся, став героем шоу «Перезагрузка» с Ксенией Бородиной.

Венцеславу кардинально изменили внешность: ему вылечили зубы, сделали новую стрижку, осветлили пряди волос, предложили новый стиль в одежде. Но сохранять обновлённую версию себя он не хотел.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

По слухам, Венгржановский работал в бутике одежды, который принадлежал продюсеру проекта. После того как подписчики раскрыли его место работы, Венцеслав уволился.


Чем сейчас занимается Венцеслав Венгржановский



Не так давно Венгржановский дал интервью журналу «Дом-2», где поделился, что намерено перестал появляться в публичном пространстве, поскольку захотел оставить жизнь, связанную с реалити-шоу, в прошлом. Он покинул Москву, чтобы насладиться спокойствием и неизвестностью.

Также Венцеслав признался, что его утомили фанаты и их внимание. Его до сих пор приглашают на всевозможные шоу, но соглашается он нечасто.

О своей личной жизни Венгржановский не рассказывает. По словам Венцеслава, серьёзные отношения его пугают.

Венцеслав Венгржановский (Фото: соцсети)

Он не подтвердил слухи о прохождении лечения в психбольнице. Сейчас бывшая звезда «Дома-2» прорабатывает свои травмы с психологами и занимается самообразованием.

Венцеслав ведёт страницу в «Инстаграме»*. У него более 25 тысяч подписчиков и около 900 публикаций. В описании профиля указано, что он предоставляет услуги по рекламе, ведёт корпоративы.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, её деятельность запрещена на территории РФ


Читайте также:

Слитые интим-фото, пластика и 10 млн за концерт: как живет Анна Асти после скандала с «голой вечеринкой»

«Иллюзия жизни»: Психоаналитик прокомментировала пристрастие Топалова к ссорам с женой при детях

«Деньги, успех и чувство юмора»: Оксана Самойлова раскрыла самые сексуальные качества мужчины
#радио 1
#деньги
#дом
#жизнь
#фото
#сми
#любовь
#женщины
#развод
#услуги
#шоу
#отношения
#интервью
Следите за нашими новостями
в удобном формате