Виктория Боня рассказала про взрослого возлюбленного 13-летней дочери

26 июня 2025, 19:06

Виктория Боня с дочерью Анджелиной (фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня воспитывает единственную дочь Анджелину, рождённую в браке с наследником ирландского миллиардера Алексом Смерфитом. Девочка учится в Великобритании, но на летние каникулы воссоединилась с мамой, проживающей в Монако.





Несмотря на то, что девочке всего 13 лет, выглядит она старше и ведёт себя как взрослая, чем шокирует маму. Ранее Боня жаловалась, что дочь стала ежедневно тратить крупные суммы – по 100 евро. Эти средства постоянно списываются с карты телезвезды, ударяя по её бюджету.



Также дочь экс-участницы «Дома-2» уже встречается с мальчиками. Недавно у неё появился новый возлюбленный, который на несколько лет старше Анджелины, что сильно возмутило её маму. Сначала подросток заявила, что избраннику 14 лет, однако выяснилось, что ему уже все 16. Вдобавок, Анджелина скрыла от него личность мамы и её соцсети.





«Когда у Анджелины появляется тот, кто ей нравится, она идёт и блокирует его в моем блоге», – отметила Боня в личном блоге.

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